Ministra de Defensa, Maya Fernández, aclara que seguirá en el ministerio

Sr. Director

Me veo en la necesidad de desmentir una nota de su medio de comunicación, respecto de una supuesta renuncia a mi cargo para asumir una candidatura al municipio de Valparaíso.

Como he señalado anteriormente, he sido designada por el Presidente Gabriel Boric como ministra de Defensa de nuestro país, un cargo que me llena de orgullo y al que me encuentro completamente dedicada.

Llegará el 28 de octubre y continuaré siendo la ministra de Defensa Nacional de Chile, si el Presidente de la República, quien me nombró, así lo estima.

Siempre estaré disponible para aclarar cualquier duda y así evitar trascendidos sin sustento y mal intencionados.

Maya Fernández Allende

Ministra de Defensa Nacional