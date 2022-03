Entrenador del Blackburn confirma que Ben Brereton viajará a Chile: "No quiere darles la espalda"

El entrenador del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, nuevamente se refirió al vinculo que existe entre Ben Brereton Díaz y la selección chilena, indicando que el jugador viajará a nuestro país para ser parte del plantel que estará en las últimas dos fechas clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

Mowbray señaló que el ariete "volará a Chile el día 20 para reportarse el 21, donde lo van a evaluar. Es ir y volver y creemos que no deberían correr ningún riesgo con él. Pero lo llamaron y tienen derecho a hacerlo".

Al referirse sobre las posibilidades de que Brereton sea parte de los juegos clasificatorios, el inglés aseguró que "son muy pocas. Si llegase a jugar con Uruguay depende del resultado contra Brasil. Pero reitero, si no es necesaria su participación estará en un avión de regreso".

Además, manifestó el vinculo que tiene el delantero y la tierra de su madre: "Se ha ganado el cariño del pueblo chileno"

"Ha pasado un gran momento con su país y es amado por la gente de Chile. No quiere darles la espalda y no me gustaría que lo hiciera. Pero debe saber que el club es el que paga su salario", cerró.

Cabe recordar que La Roja marcha sexta en la tabla de posiciones rumbo al Mundial de Qatar 2022 con 19 puntos a dos del repechaje que actualmente lo ocupa Perú con 21 puntos y a tres de Uruguay (22) que esta en el cuarto puesto clasificando de forma directa..