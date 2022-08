Serena Williams se retirará del tenis después del Abierto de EEUU

Serena Williams dijo el martes que está "evolucionando hacia un alejamiento del tenis" y planea retirarse del deporte que dominó con 23 títulos individuales de Grand Slam después del Abierto de Estados Unidos, que comienza a finales de mes.

El lunes, la tenista estadounidense de 40 años jugó apenas su segundo partido de "singles" desde que volvió a las canchas en Wimbledon en junio tras una ausencia de un año, venciendo a la española Nuria Párrizas Díaz y pasando a la segunda ronda del Abierto de Toronto.

No obstante, la jugadora dijo después de ese partido que podía ver la luz al final del túnel en su carrera deportiva.

"Nunca me ha gustado la palabra retirada", escribió Williams en un artículo en Vogue. "Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando hacia un alejamiento del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí".

"Hace unos años fundé discretamente Serena Ventures, una empresa de capital riesgo. Poco después, formé una familia. Quiero hacer crecer esa familia", señaló.

Serena logró su último Grand Slam en 2017 y ha estado persiguiendo una esquiva corona número 24 que la igualaría con Margaret Court, que tiene el récord de "majors". Estuvo muy cerca de conseguirlo, participando en cuatro finales de grandes torneos desde que dio a luz a su hija Olympia en 2017.

"Hay gente que dice que no soy la GOAT (mejor de todos los tiempos, por su acrónimo en inglés) porque no he superado el récord de Court, que lo consiguió antes de la 'era Abierta' que comenzó en 1968", dijo la ex número uno del mundo.

"Mentiría si dijera que no quiero ese récord. Obviamente lo quiero. Pero en el día a día no pienso en ello. Si estoy en una final de Grand Slam, entonces sí, pienso en ese récord. Tal vez pensé demasiado en ello y eso no ayudó", agregó.

Más tarde, Serena se refirió en una publicación en Instagram a que había llegado el momento de moverse en una "dirección diferente".

"Ese momento siempre es duro cuando amas tanto algo", comentó. "Por Dios que me gusta el tenis".

"Pero ahora ha empezado la cuenta atrás. Debo centrarme en ser madre, en mis objetivos espirituales y en descubrir finalmente a una Serena diferente, pero igual de excitante. Voy a disfrutar en las próximas semanas", dijo.







Serena Williams se dio a conocer en el escenario más grande al ganar el Abierto de Estados Unidos de 1999, un torneo que conquistaría cinco veces más.

En una carrera llena de historia en la que estableció un gran dominio sobre sus rivales, también logró siete títulos del Abierto de Australia, tres del Abierto de Francia y siete de Wimbledon.

También posee 14 títulos de dobles del Grand Slam femenino con su hermana mayor Venus y ha ganado cuatro medallas de oro olímpicas: una individual (2012) y tres en dobles (2000, 2008, 2012).

Video vía Twitter: @delpynews