In memoriam de César Luis Menotti: la admiración hasta el cielo entre Maradona y el “Flaco”

El fútbol argentino sigue en luto tras conocerse la muerte a los 85 años del exseleccionador argentino César Luis Menotti, quien fue campeón del mundo con Argentina en 1978 y recordado por varios clubes donde dejó marca en diversas facetas.

La noticia del fallecimiento del “Flaco” fue confirmada por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), mientras se disputaba la final de la Copa de la Liga Profesional en Santiago del Estero entre Vélez y Estudiantes (1-1), motivo por el cual se guardó un minuto de silencio al iniciar la segunda mitad. Los jugadores y árbitros se reunieron en el círculo central del campo de juego para conmemorar al responsable de que la Albiceleste bordara su primera estrella en el pecho de su camiseta.

Las historias de Menotti en Argentina son muchas y dan para miles de libros. Pero una de las más conocidas fue entre él y otro referente argentino. En tiempos de inmediatez y de realidad contada a golpe de redes sociales, una imagen anclada en el tiempo muestra a dos hombres, uno con traje y otro vestido de futbolista, admirándose con un gesto de cariño: es 1993 y ellos son César Luis Menotti y Diego Armando Maradona.

Esta fotografía, tomada el 28 de noviembre de 1993, cuando el ‘Flaco’ dirigía a Boca Juniors y el ‘Pelusa’ regresaba a La Bombonera como jugador de Newell’s Old Boys -en las postrimerías de su carrera-, fue la ‘seleccionada’ por el ’10’ para despedir al exentrenador, de quien llegó a decir: “Si de toda mi carrera tengo que elegir un solo técnico, ese sería Menotti”.

Al conocerse la muerte del ‘Flaco’ a los 85 años, la cuenta en Instagram @maradona -que aún sigue abierta y, tras la muerte del astro el 25 de noviembre de 2020, es administrada por sus hijos- publicó esa imagen, en la que se miran a los ojos con amor y respeto, mientras cada uno posa una mano en el rostro del otro, y la siguiente leyenda: “Toda la admiración y el cariño resumidos en una foto. Que en paz descanse, Maestro. César Luis Menotti (1938-2024)”.

Era la síntesis perfecta de sus encuentros y desencuentros a lo largo de sus respectivas carreras, en las que compartieron el título del Mundial sub-20 en Japón 1979 y tres trofeos en el Barcelona (Copa del Rey, Copa de la Liga y Supercopa de España).

El ‘Flaco’ había sido el técnico que le hizo debutar en 1977 en la selección absoluta cuando Maradona era apenas un ‘pibe’ de 16 años y 4 meses, pero también el que le dejó fuera del Mundial de 1978 en una decisión que el ’10’ no olvidaría jamás y que el propio Menotti reconoció como un error.

“Me equivoqué en no llevar a Diego al Mundial’78, pero después salí campeón y nadie dijo nada. Diego fue el jugador más grande de la selección argentina”, explicó el extécnico en una entrevista en Radio Mitre.

Maradona quedó fuera del primer equipo argentino campeón del mundo en el torneo disputado en casa, pero cuatro años después compitió en el de España 1982 -donde la Albiceleste cayó eliminada en la segunda ronda- y se consagró en el de México 1986, ya bajo las órdenes de Carlos Salvador Bilardo.

Pese a la ausencia en 1978 y a que él alzó la Copa del Mundo con el ‘Narigón’, en una entrevista con TyC Sports en 2017 afirmó sin dudar: “El mejor DT en la historia de la selección argentina fue Menotti. Es una vergüenza que Menotti no tenga un cargo en el fútbol argentino”.

Poco después, cuando en 2019 el ‘Flaco’ asumió como director de Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el ’10’ afirmó que Menotti era “el único” capaz de cambiar el rumbo de la Albiceleste.

El 18 de diciembre de 2022 llegó la tercera estrella al pecho de la casaca albiceleste en un proceso liderado por Lionel Scaloni, alguien en quien Menotti confió desde el principio pese a su inexperiencia en los banquillos.

De Barcelona al cielo

Tras el fracaso de España ’82, Menotti llegó al banquillo del F.C. Barcelona, donde desde hacía un año jugaba Maradona. Allí se reencontraron en la temporada 1983-1984, al término de la cual el ‘Flaco’ decidió dejar el club “por cierto cansancio personal” y por el fallecimiento de su madre.

No obstante, confesó que el ‘Pelusa’ le había preguntado “si era cierto que no seguía” y que si se quedaba al frente del banquillo, “él no iba a Napoli”.

La historia llevó al ’10’ al club del sur de Italia, donde lo elevó a los altares del fútbol europeo antes de volver a España, donde jugó en el Sevilla, y de emprender el regreso a casa, donde se retiró en Boca Juniors en 1997.

En aquel reencuentro de 1993 que recoge la fotografía se encerraban cosas dichas y no dichas.

Al término del encuentro, que ganó Boca a Newell’s por 2-0, Menotti reconoció que, más allá de discrepancias, ambos siempre tuvieron “una relación muy afectiva”, mientras que Maradona afirmó que lo quería “mucho” y que le deseaba “lo mejor del mundo” como “gran técnico y gran tipo”.

Ahora ambos pueden repetir esa imagen de admiración en el cielo.