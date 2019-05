Piñera se victimiza y califica como una “maldad” que se revelara que sus hijos lo acompañaron a China para hacer negocios propios

Ha sido un mes agitado para la familia de Sebastián Piñera. En ese tiempo, se conoció la participación de sus hijos en una reunión con empresarios tecnológicos en China, en el marco de un viaje oficial a Asia. Si bien con el paso de los días estas críticas cesaron un poco, volvieron este miércoles tras tras la versión entregada por la FACh, que descarta que Cristóbal y Sebastián hayan pagado por trasladarse en el avión presidencial.

Piñera enfrentó las críticas en una entrevista realizada por el noticiero de Mega, AhoraNoticias. Allí aseguró que hay una "campaña" en contra de su familia.

"Quedó establecido desde el primer día que todos los gastos que se podían pagar, los hoteles, las comidas, los iban a pagar ellos sin ningún efecto sobre el patrimonio fiscal. El avión presidencial tiene que ir de todas maneras. Ahí va el Presidente, la Primera Dama, algunos ministros, empresarios, periodistas. Y siempre el avión presidencial lo ha provisto la FACh (...) y nunca cobra por esto. Una persona más o una persona menos no significa ningún costo adicional para el Estado. E incluso si hubieran podido pagar, como fue su intención, no se puede pagar", aseguró.

A juicio del Mandatario, "era imposible que (mis hijos) pagaran el viaje porque la FACh no lo puede cobrar. Y por tanto toda esta campaña, que la considero de verdad con mucha maldad, con mucha mala intención... si es para atacarme a mí, háganlo, yo estoy preparado para ser atacado por todos, por eso soy Presidente de Chile. Pero cargarle la mano a mi familia de verdad me parece injusto y me parece de una tremenda maldad". Es más, sostuvo que "mis hijos pagaron hoteles y comidas, tengo las facturas; si quiere se las muestro".

Piñera explicó que las críticas han afectado mucho a su familia, indicando que él es una persona "que lleva mucho tiempo en la política y he ido endureciendo la piel para resistir ataques con mucha maldad, con mucha mentira, con mucha mala intención. Pero mis hijos no tienen esa misma experiencia y por tanto ellos han sufrido mucho. Quiero decirles a esas personas que tienen que tener un poco de respeto por la verdad y tienen que tener un poco de actuar con buena fe y no con tanta maldad".

La versión entregada por el Presidente contrasta con su declaración inicial, cuando al retornar de la gira explicó en La Moneda que "el financiamiento total del viaje corre por cuenta privada y por tanto no significó costo alguno para el Estado".