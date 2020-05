Vecinos de La Granja acusan que Carabineros botó olla común y detuvo a seis personas

Diverso material audiovisual se dio a conocer en Twitter que daba muestra de testimonios de vecinos denunciando que Carabineros llegó a desarmar una olla común que se estaba realizando en Jose Ghiardo con Los Vilos, en La Granja. Además fueron detenidos seis personas que se encontraban en el lugar, siendo liberados a las horas después.

Por su parte Carabineros niega los hechos y dio su versión en su cuenta de Twitter. “ACLARATORIA: Carabineros de la 13a Com. #LaGranja verifica desórdenes en la vía pública. En el lugar no existía Olla Común y habían pancartas incitando desórdenes sin respetar la cuarentena. Se procede a la detención de 6 individuos por infringir el Art. 318 del Código Penal, declararon desde la institución.

En conversación con El Desconcierto, el alcalde de dicha comuna, Felipe Delpin, entregó su parecer ante los hechos. “Debo decir que no comparto el actuar de Carabineros en este caso. Deberían haber conversado con los organizadores de esta olla común, y haber llegado a algún entendimiento, no llegar a la detención. Me parece que es una medida excesiva, porque los muchachos estaban en una acción que es absolutamente positiva, de ayuda a la comunidad”, dijo el edil.







Videos vía Twitter @PiensaPrensa