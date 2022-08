Interpretación de Jaime Bellolio sobre el consentimiento indígena en la nueva Constitución es desmentida en programa televisivo

Uno de los artículos de la nueva Constitución que ha generado amplio debate es el 191. En medio del programa “Debate Chile” de Chilevisión, el dirigente de la UDI fue desmentido al manifestar su interpretación en este punto, al estar manifiesto en el texto constitucional en el título del mismo artículo.

El exministro de Sebastián Piñera comenzó a leer textualmente el punto dos del artículo 191 el cual dice que “los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que los afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”, sin mencionar el título que dice “Derecho de participación en las entidades territoriales”, aspecto importante que pasa por alto a la hora de interpretar el punto.

Luego de que se haya mostrado el artículo con el título incluido, Bellolio manifestó que “esta es la típica cosa que ha hecho la izquierda de forma muy radical diciendo que toda interpretación es fake. Leámoslo. ‘Materias o asuntos que los afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución’. En qué parte dice que es solo para este artículo, en qué parte dice que es solo para lo territorial. Por qué alguien podría suponer que es la versión de la ultraizquierda en esto. Simplemente no lo es”.

Mientras desarrollaba la explicación, la exconvencional, Barbara Sepúlveda, insistió que en el título estaban especificadas las dudas planteadas por Bellolio.

La misma Sepúlveda explicó anteriormente que esta ley es para “cuestiones que les afecte a los pueblos en un contexto territorial, en una localidad, en un pueblo específico, entonces aquí no hay que distorsionar el mensaje. Lo mismo, la justicia no es paralela, no se aplica materia penal, en materia penal no existe la costumbre y el derecho indígena es pura costumbre. Además se trata de métodos de resolución de conflicto entre personas indígenas, tampoco se aplica entre chilenos”.



