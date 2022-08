Diputado Gonzalo de la Carrera rectifica sus dichos pero vuelve a criticar al Servel

Aunque volvió a disparar contra el Servicio Electoral (Servel), el diputado Gonzalo de la Carrera rectificó sus dichos, tras protagonizar una polémica por publicar una fotografía de personas visitando un cementerio, apuntando a los adherentes del Apruebo y al organismo presidido por Andrés Tagle.

El parlamentario y exintegrante del Partido Republicano emitió un comunicado con sus descargos. "No acostumbro a aclarar mis dichos, porque conozco las ‘reglas del juego’ de las redes sociales. Esto es sin llorar", comienza diciendo De la Carrera. A renglón seguido, afirma que él ha sido "blanco de muchas críticas", pero que está preparado para soportar "todo tipo de ataques, porque yo acepté ser una persona pública".

También te puede interesar:

El diputado de la Carrera acusa que vio publicaciones en redes sociales que hacían referencia a la memoria de su fallecida hija Trinidad, "con duros epítetos y que afectan directamente a sus hermanos, su madre y a quienes sufrieron por su partida".

En relación a la polémica publicación, el legislador manifestó que "jamás en la publicación en la que se me critica he hecho referencia a los detenidos desaparecidos y sus familias. Esto es una doble lectura maliciosa de la extrema izquierda chilena. Sino que hago alusión a aquellos fallecidos que el Servel no ha eliminado del padrón, lo que deja en evidencia la falta de prolijidad de esta institución del Estado".

De la Carrera reconoció que "fue una publicación hecha con sarcasmo, a la que le han dado una interpretación torcida", pero planteó que "no me extraña viniendo de quienes ven en mí una amenaza a sus propósitos totalitarios".

De todas formas, sus críticas apuntaron directamente al Servicio Electoral. "El Servel me ha amenazado con tomar acciones legales en mi contra, las que terminarán por confirmar que ellos están interpretando la ley a su antojo", comentó el diputado, calificando el actuar del organismo como "deficiente" al incluir a personas fallecidas en el padrón.

Cabe mencionar que el Servel explicó que esto se debe a que existe la figura de "desaparición forzosa permanente" y, como al no aparecer sus cuerpos no se puede declarar como fallecida a esa persona, no se puede sacar del padrón.







"En definitiva, con este tipo de declaraciones solo pretenden inhibir mi rol fiscalizador, lo que es un atentado a la democracia y las instituciones", concluyó De la Carrera, asegurando que mantendrá su palabra, "en el sentido de que es impresentable que en los tiempos que vivimos -donde abunda la tecnología- no se haga un correcto cruce de información para garantizar que el registro y los padrones electorales sean los correctos".