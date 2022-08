Presidente Gabriel Boric reitera críticas a quienes cuestionan al Servel comparándolos con Bolsonaro y Trump

El Presidente de la República, Gabriel Boric, reiteró sus criticas hacia 'parte' de la derecha que ha cuestionado al Servicio Electoral (Servel) acusando de un posible fraude electoral en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

A señalar que sectores de la oposición han cuestionado en reiteradas ocasiones al Servel acusando de incluir personas fallecidas al patrón electoral.

También te puede interesar:

La noche de este jueves el Mandatario mediante Twitter escribió en defensa del organismo electoral. "Intento de parte de la derecha de deslegitimar al Servel para acusar fraude en caso de que el resultado no sea el que esperan es de manual de quienes desconfían de la democracia", escribió.

Intento de parte de la derecha de deslegitimar al Servel para acusar fraude en caso de que el resultado no sea el que esperan es de manual de quienes desconfían de la democracia. Como Gobierno apoyaremos firmes nuestra institucionalidad electoral. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) August 19, 2022







Comparación con Trump y Bolsonaro

Durante este viernes, el jefe de Estado volvió a emplazar a los críticos del Servel comparando su accionar con el de el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Hay un sector de la derecha que está siguiendo el manual tradicional de quienes no confían, de quienes no creen en la democracia, que es cuestionar a los organismos escrutadores para tratar de cuestionar los resultados si estos no les favorecen", precisó Boric en La Tercera, agregando que "esto es muy típico, lo está haciendo Bolsonaro en Brasil, lo hizo Trump en Estados Unidos".

Finalmente, indicó que "como Presidente de Chile respaldo de manera irrestricta la institucionalidad electoral chilena, en particular al Servel, como gobierno de Chile nos vamos a encargar de que los resultados del plebiscito del 4 de septiembre se hagan respetar. Confío en la sabiduría del pueblo de Chile".