Por controversiales dichos, diputado Gonzalo de la Carrera será llevado al Tribunal de Ética de la Cámara

Un grupo de diputadas del Partido Comunista (PC) anunció que recurrirán a la comisión de Ética de la Cámara Baja para denunciar a su par Gonzalo de la Carrera (Ind. exRepublicano), luego de que este publicara en su cuenta de Twitter una polémica publicación en contra del Apruebo y del Servicio Electoral (Servel).

El diputado Gonzalo de la Carrera vuelve a estar en el centro de la crítica, por sus dichos en redes sociales. Esta vez, el exmilitante del Partido Republicano publicó una fotografía de personas visitando un cementerio, haciendo una referencia a la acusación que él mismo ha impulsado en los últimos días y que ha sido considerada como un insulto: envió un oficio al Servel para que el organismo explique la existencia de Detenidos Desaparecidos en dictadura que aún aparecen habilitados para sufragar.

También te puede interesar:

El Servel explicó que esto se debe a que existe la figura de "desaparición forzosa permanente" y, como al no aparecer sus cuerpos no se puede declarar como fallecida a esa persona, no se puede sacar del padrón. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Gonzalo de la Carrera se burlara del "puerta a puerta" del Apruebo, adjuntando una imagen en la que familiares visitan a sus fallecidos en el cementerio.

La diputada Lorena Pizarro (PC) confirmó, "ante la burla y bajeza de este "honorable", que junto a sus pares de la bancada comunista Carmen Hertz y María Candelaria Acevedo han decidido llevar al Tribunal de Ética de la Cámara a Gonzalo de la Carrera. "No podemos seguir permitiendo tanta miseria y cobardía", sentenció.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz manifestó: "el miserable y cobarde Gonzalo de la Carrera una vez más explícita su 'entusiasmo' por los crímenes de lesa humanidad y las prácticas genocidas", recalcando que "que en este país no están sancionados ni la incitación al odio, ni el negacionismo, ni la indecencia moral de sujetos como ese".

En tanto, la diputada Acevedo planteó que lo de Gonzalo de la Carrera "no tiene explicación lógica, traspasando todo límite moral". Y agregó: "No quedan palabras para este personaje inescrupuloso que solo expele veneno de sus dichos. Solicitaré que sea investigado en el Tribunal de ética de la Cámara para que no repita sus imbecilidades".