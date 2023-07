Insulza (PS) advierte que si políticos no llegan a acuerdos “este país va continuar su decadencia”

Haciendo un análisis a las tensiones entre Gobierno y oposición en torno a las reformas fundamentales, tales como el pacto tributario y la de pensiones, el senador José Miguel Insulza, advirtió en Al Pan Pan con Mirna Schindler, que este es el momento para los electos democráticamente de demostrar “que no entró a la política para crearle problemas a la gente, sino que para resolverle problemas”. Si no hay capacidad para eso, caeremos en ejemplos como el de Estados Unidos, “donde pasan peleando”. En esa línea, el parlamentario enfatizó que los “partidos no son recordados por la cantidad de veces que se pelearon por la gente, sino por cosas que hicieron un favor del país, si el mundo político no es capaz de llegar a acuerdos fundamentales, muestra que “estamos en un muy mal momento y que este país va a continuar su decadencia”.