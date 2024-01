Senadora Núñez (RN): “Reforma previsional va a haber, pero resguardando la propiedad de los fondos“

La senadora por la Región de Antofagasta, Paulina Núñez (RN), se refirió a la aprobación de la idea de legislar la reforma previsional, luego de 14 meses de trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, proyecto que ingresa a un complejo segundo trámite sin el llamado “corazón de la reforma”, que incluía un alza de la cotización del 6%.

“Al Senado lo que llega es la idea de legislar, es el título, es lo que en todo caso ya teníamos. Porque no olvidemos –a lo mejor se supo poco–, pero en el Senado hay un proyecto de reforma previsional que el Gobierno no quiso tomar, me imagino que es por una cuestión ideológica, porque venía del Gobierno anterior. Pero, bueno, optó por presentar el propio a través de la Cámara y hoy día, en definitiva, el Senado cuenta con dos proyectos. Y en el caso del proyecto del Gobierno, solo con el título, por lo tanto, tiene que llegar a abrir las conversaciones, porque es evidente que no estamos de acuerdo con la misma fórmula que se rechazó en la Cámara”, señaló la parlamentaria.

En esa línea, Núñez afirmó que los senadores de Renovación Nacional (RN) van a rechazar la idea del Gobierno si plantea la misma fórmula. “Tiene que llegar con una mirada distinta, con una actitud distinta, y entendiendo que aquí además las fuerzas políticas estamos mucho más equilibradas que lo que existe en la Cámara, donde ya recibió un rechazo. (…) Lo quiero decir de esta forma: creo que reforma previsional va a haber, pero resguardando la propiedad de los fondos y de los ahorros de cada trabajador y trabajadora”, agregó.

Respecto a las alternativas para negociar la distribución del 6% de cotización adicional, la senadora indicó que “una especie de préstamo al Estado podría ser viable o, al menos, abrir la conversación”. En ese sentido, explicó que “un 4% quede directamente en el bolsillo de cada trabajador y, luego, un 2% se lo prestas al Estado para que pueda entregarlo a quienes menos ahorros tienen, por ejemplo. Pero al momento que tú te jubiles, eso te retorna, se te devuelve. Creo que eso, por ejemplo, permite asegurar la propiedad. Otros han planteado, que surgió con mucha fuerza ahora el tema del seguro de longevidad. Es decir, una solidaridad bien entendida, una solidaridad donde uno sepa que está aportando algo de lo propio, pero sabemos que nos va a llegar a todos”.

Elecciones municipales

La senadora de RN también abordó la polémica entre Chile Vamos y el Partido Demócratas, luego de que este último aprobara la idea de legislar la reforma de pensiones, hecho que causó molestia en varios representantes de la oposición, con miras a un eventual pacto electoral para las municipales de este año.

“La verdad es que yo lo que he visto es que en el caso del Partido Demócratas, sobre todo en la Cámara, lógicamente están más inclinados a votar con el Gobierno que ejerciendo un rol opositor. Sinceramente, hubiese esperado una votación distinta en la Cámara, porque, de lo contrario, ¿cómo hay tanta foto entre los presidentes de los partidos y los secretarios de los partidos, si eso no se traduce en votaciones que son relevantes? No estamos hablando de mociones parlamentarias o cuestiones que no impacten. Aquí estamos hablando de una reforma vital que, evidentemente, ha levantado mucho debate y donde uno esperaría que con quienes estás proyectando un futuro en unidad se actúe también en unidad”, afirmó.

Asimismo, la legisladora hizo un llamado a la unidad para enfrentar “el primer tiempo del partido”, refiriéndose a las elecciones municipales: “Si tú no tienes un buen resultado municipal, difícilmente al año siguiente vas a poder tener un buen resultado parlamentario y eventualmente presidencial. Para que eso ocurra tenemos que ir en unidad, tenemos que entender que tiene que haber pactos por omisión, por ejemplo, y tenemos que, además, desdramatizar el hecho de creer que estamos armando una coalición política, poco menos que una declaración de principios únicos, eso no es así”, precisó.

En ese sentido, reiteró que la unidad debe ser “desde Demócratas a Republicanos”, pensando en una coordinación “pragmática, electoral, y por omisión”.

“Donde cada uno tenga el mejor candidato o candidata, yo creo que objetivamente hay que apoyar esa opción. Y para aquello, la conducción y la sartén por el mango la tienen las directivas de los partidos. Yo en eso quiero ser súper clara, sobre todo respecto de mi partido, Renovación Nacional. Creo que estamos atrasados en el tema. (…) Uno ve desde enfrente que, mientras el oficialismo ya toma una decisión de tener un pacto único, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, y a nadie se le arruga la ceja, nadie se sorprende, nosotros todavía sin tomar decisión. O, por ejemplo, Demócratas haciendo un llamado a Chile Vamos a que formemos un pacto, pero sin Republicanos. Y Republicanos mandando señales de que quieren ir solos. Entonces, no, todo eso requiere de una conducción más rápida, más efectiva, y dando señales a nuestro electorado prontamente”, concluyó.