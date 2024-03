ClicAM: Discusión por uso de militares en las calles suma apoyos: expertos alertan de su utilidad

Discusión por uso de militares en las calles suma apoyos, pero expertos alertan de su utilidad

Tras el llamado del alcalde Vodanovic al gobierno para sacar militares a las calles para controlar la violencia y crimen organizado que se vive en comunas como Maipú, La Florida, Cerrillos, Estación Central, entre muchas otras, se han ido sumando más ediles de izquierda. Y es que fue la alcaldesa de Santiago la última figura en respaldar la petición. Si bien hay consenso en es una medida respaldada por la población, lo cierto es que para especialistas en seguridad nacional hay matices y decisiones que tomar más profundas. Por ejemplo, hoy en El Mostrador Richard Kouyoumdjian, experto en Defensa y Seguridad Nacional, explica en su columna titulada Manual de uso de las Fuerzas Armadas de Chile para el Gobierno, gobernadores y alcaldes. En 14 puntos da su opinión sobre qué es lo que hay que considerar y buscar al tomar una decisión como esa. Sin embargo, a su juicio, estamos cerca del uso de estados de excepción constitucional en Santiago para el despliegue de militares para controlar el crimen organizado.

Servel solicitará que próximas elecciones se hagan en 2 días

De acuerdo a una información publicada por La Tercera, el Servicio Electoral propondrá que las próximas elecciones de alcalde y gobernadores regionales, fijadas para el 27 de octubre, se hagan en dos jornadas. Esto, según el citado medio, se debe a que en las elecciones municipales y de gobernador se utilizan 4 papeletas, lo que sumando al padrón de 15 millones de electores y la obligatoriedad de la elección, dificultan la realización de los comicios en un asola jornada, generando posibles atochamientos y extensas filas para votar. En todo caso, para hacer la elección en dos jornadas, se requiere de una reforma constitucional, tal y como ocurrió en 2021 durante la pandemia.

Percance en la cabina habría provocado caída de avión Latam que dejó más de 50 heridos

Según las primeras investigaciones, ya hay cierta claridad de que pasó en el vuelo que cubría la ruta Sidney Auckland de la aerolínea Latam y que sufrió una repentina caída que dejó a unos 50 pasajeros heridos, entre ellos algunos de gravedad. Mientras servía la comida al capitán, una tripulante de cabina, habría presionado un interruptor en el asiento del piloto, lo que provocó que una función motorizada empujara al piloto hacia los controles e impulsara hacia abajo la nariz del avión. El interruptor tiene una cubierta y no debe usarse cuando el piloto está en el asiento.

Orden de arresto en contra de hijo del cónsul general de Chile en Guayaquil por violación

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que tomó de manera extraoficial tomó conocimiento de una orden de arresto de la justicia de República Dominicana en contra del hijo deManuel García-Rey, cónsul general de Chile en Guayaquil – Ecuador-, por su presunta participación en un caso de violación. Una adolescente ecuatoriana de 17 años denunció haber sido violada en noviembre pasado por tres compañeros de curso en el marco de un viaje de estudios a Punta Cana. De acuerdo al abogado de la denunciante, los individuos habrían utilizado una sustancia para drogar a la víctima, y uno la acusación indica que es el imputado el que procede a consumar la violación.

Debido al caso, Cancillería indicó que se instruyó la realización de una investigación sumaria “con el fin de recabar todos los antecedentes para determinar eventuales responsabilidades funcionarias o administrativas por parte del cónsul”.

Continúa crisis por falta de matrículas en sistema educacional chileno

Continúa la crisis por la falta de matrículas en el sistema educativo nacional, la subsecretaría de Educación afirmó que la cifra de 3 mil estudiantes sin cupo no es correcta porque hay un problema con la sistematización de los casos, lo que no consideraría matrículas duplicadas. Agregó que los 3 mil no es una cifra que haya entregado el ministerio de educación ni menos ratificado, ya que están en una etapa de ratificación.

En 20% crecieron las “necesidades de la empresa” como razón para despidos

La última encuesta nacional de empleo de enero arrojó una sorpresiva cifra que los expertos miran con atención. Se trata de los despidos por necesidad de la empresa, indicador clave para medir el comportamiento del mercado laboral. En enero de este año el indicador tuvo un aumento de un 20% respecto del año pasado. Cifra que es levemente inferior al peor momento de la pandemia, en 2020.

Macron aseguró que están los medios para que Rusia no gane a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que está “listo para poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra en Ucrania”, incluido el envío de tropas. Aunque luego matizó sus dichos y agregó que “nunca llevará la iniciativa” de un enfrentamiento directo con Moscú. Las palabras de Macron se producen a días de que Rusia fortaleciera sus defensas en la frontera con Finlandia, país recientemente adscrito a la OTAN y que Putin dijera que no descarta un conflicto nuclear a escala mundial.

Senado argentino rechazó por mayoría mega decreto de presidente Milei

El Senado de Argentina rechazó por una amplia mayoría el megadecreto de necesidad y urgencia, presentado por el presidente Javier Milei. Con esto, se da un duro golpe al gobierno del libertario que también enfrenta una crisis entre el jefe de estado y la vicepresidenta Victoria Villarruel, por no permitir que los DNU se discutieran en cámara alta.