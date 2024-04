Fiscalía ingresa solicitud para postergar formalización tras apoyo del gobierno al Gral. Yáñez

Este domingo al mediodía, el fiscal Xavier Armendáriz ingresó una solicitud para aplazar la formalización del general Ricardo Yáñez, fijada para el próximo 7 de mayo. Así lo dio a conocer anoche el fiscal Nacional Ángel Valencia, en el programa de CNN, Tolerancia Cero, donde señaló que “no es que se deje sin efecto la decisión de formalizar” a Yáñez, sino que se habría solicitado un nuevo día y hora para los tres imputados en la causa, no solo para el general Yáñez. De acuerdo con el fiscal nacional, la medida obedece a las reiteradas peticiones por parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación. Sin embargo, es poco probable que no se relacione en la opinión pública el espaldarazo que la ministra Tohá entregó al general Yáñez temprano el domingo, cuando señaló en Mesa Central que “en este momento no puede haber cambio en el mando de Carabineros” ya que “sería un golpe a una institución que está muy golpeada”, reafirmando que Yáñez se queda al mando de la institución.

En libertad 2 de los 3 detenidos en Cañete en el marco de la investigación por triple asesinato de Carabineros

En libertad quedaron 2 de los 3 detenidos la tarde del domingo en Cañete, tras no acreditarse su participación en el asesinato de los 3 carabineros en medio de una emboscada. El sujeto que quedó detenido será formalizado por maltrato de obra a carabineros, al resistirse a su detención. Los sujetos fueron detenidos durante un control vehicular por no portar documentos de identificación y por negarse a colaborar con Carabineros. Si bien, fueron considerados “sujetos” de interés, el ministerio público finalmente descartó la hipótesis.

Subsecretario del Interior justifica no aplicación de “Estado de Sitio” por no ser “útil” en este

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó los motivos de por qué no se decretó estado de sitio en la región del Biobío tras el asesinato de los 3 carabineros en una emboscada. Según la autoridad, no la única diferencia con el estado de excepción que ya rige en la zona es la facultad de que cuando se tomen detenidas a personas, no sean llevadas a recintos policiales o penitenciarios y, según dijo, “esa es una facultad que no es considerada útil hoy día”. Lo que sí, es que anoche el toque de queda se adelantó en las tres comunas afectadas.

Cadem: 84% aprueba labor de Carabineros. Mejor registro histórico

De acuerdo a la encuesta Cadem, un 84% de las personas consultadas aprueba la labor de Carabineros, lo que se convierte en su mejor registro histórico en esta consulta. Este resultado se da precisamente en el momento del violento atentado y homicidio de 3 carabineros en Cañete y su nonagésimo séptimo aniversario. El sondeo alcanzó a abordar el ataque, y un 99% de los consultados había sabido o escuchado algo sobre el mismo. En este contexto, un 73% cree que el hecho está asociado al crimen organizado y al terrorismo, mientras que un 16% lo vincula al conflicto Mapuche. Respecto de la figura del General Yáñez, un 45% cree que debería mantenerse en su cargo hasta que termine su periodo en octubre; un 29% piensa que debiese renunciar antes de ser formalizado; y un 17% se inclina en que debería renunciar una vez que encuentren a los culpables del asesinato de los tres carabineros.

Fiscalía anunció formalización de diputado Mellado por grabar reunión con el Presidente y filtrar el audio a la prensa

La Fiscalía Regional de Valparaíso anunció que formalizará al diputado Miguel Mellado, por filtrar a la prensa la grabación de una reunión secreta sostenida con el presidente Gabriel Boric. La fiscalía le imputará el delito de revelación de secreto. Cabe recordar que la filtración obedece a una reunión de parlamentarios de la macrozona sur y el Presidente Boric, en Cerro Castillo, en que se abordaron aspectos sobre la seguridad y medidas para el control de la violencia en la zona. Mellado grabó la reunión a escondidas y luego filtró el audio a la prensa. Pese a que en un comienzo se mostró sorprendido, luego confesó que él fue quien filtró la grabación, pese a la petición del presidente Boric de no grabar la reunión.

Ejército informa que conscripto de 19 años muere en medio de ejercicios

El Ejército informó de la muerte de un conscripto de 19 años en medio en medio de unos ejercicios realizados durante la mañana de ayer. A través de un comunicado, la Brigada Motorizada N 24° “Huamachuco” de la VI División Ejército, señaló que el soldado perdió la vida tras presentar malestares de salud en medio de un descanso posterior al entrenamiento.

EE.UU.: Estado de Oklahoma es golpeado por diversos tornados

Múltiples tornados en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, dejaron al menos, cuatro muertos y daños materiales que están siendo evaluados. Las autoridades declararon estado de emergencia en los doce condados que componen el estado, ya que la situación no se ha detenido.

Pedro Sánchez anunció que seguirá al mando del gobierno español

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez que continuará al frente del gobierno de su país, luego de 5 días de silencio y tras enviar una carta abierta a los españoles en que ponía en suspenso su continuidad por supuestos ataques recibidos por su familia. Esto, luego que se supiera que su esposa sería formalizada por tráfico de influencias. “He decidido seguir” dijo temprano este lunes.