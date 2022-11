Midterm elections: Biden celebra que "ola roja" no pasó y anuncia que se presentará en 2024 para evitar que Trump sea presidente

"Fue un buen día para la democracia y para Estados Unidos". Con esta frase, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abordó las elecciones en las que los estadounidenses renovaron los rostros de ambas cámaras del Congreso, en la mitad de su periodo presidencial. El conteo de votos aún no finaliza, pero el mandatario destacó que, con lo que se ve hasta ahora, la gran "ola roja" que pronosticaba la prensa no se concretó.

"No sabemos todos los resultados aún. Pero la prensa predijo una gran 'ola roja' que no pasó. Me siento bien y optimista por este proceso", señaló Biden, en una rueda de prensa en la que esbozó una nueva candidatura presidencial, felicitó a los demócratas electos, y declaró que está dispuesto a trabajar con los republicanos.

"Aunque cualquier escaño perdido es doloroso, y algunos buenos demócratas no ganaron, los demócratas tuvieron una noche fuerte, y perdimos menos escaños en la Cámara de Representantes que cualquier presidente demócrata en sus primeras elecciones de mitad de mandato en los últimos 40 años", recalcó el líder estadounidense, junto con exponer que "los votantes hablaron claro sobre sus preocupaciones, como el alza del costo de la vida, el crimen y la seguridad pública".

En ese sentido, emplazando al Partido Republicano, que previsiblemente controlará la Cámara de Representantes, afirmó que "independientemente de lo que muestre el recuento final de estas elecciones, y todavía hay que contar, estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos".

Joe Biden subrayó que las elecciones se desarrollaron con normalidad, en un triunfo para la democracia. "Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años, pero con sus votos el pueblo estadounidense ha hablado y ha demostrado una vez más que la democracia es lo que somos", manifestó.

"En los estados de todo el país se registró una participación récord de los votantes y el corazón y el alma de nuestra democracia, los votantes, los trabajadores electorales, los funcionarios electorales, hicieron su trabajo y cumplieron con su deber y, aparentemente, sin mucha interferencia en absoluto, sin ninguna interferencia, parece, y eso es un legado, creo, para el pueblo estadounidense", agregó.

Biden reconoció que los votantes están preocupados por la inflación y otros problemas y aseguró que ha captado el mensaje. "Lo he entendido", sentenció, aunque posteriormente —consultado por la prensa— añadió que no piensa cambiar nada el rumbo de su gobierno, sino seguir insistiendo en medidas como las que ha tomado, llamando a los votantes a informarse sobre las iniciativas de la Casa Blanca.

Además, Joe Biden planteó que no pierde la esperanza. A su juicio, el resultado final, "va a estar muy ajustado".

Hasta ahora, los resultados muestran al Partido Republicano en disposición de conquistar la Cámara de Representantes, pero con un escaso margen y sin nada cerrado del todo. En el Senado, en tanto, los demócratas tienen posibilidades de mantener el control, aunque es probable que el escaño decisivo quede pendiente de una segunda vuelta en Georgia en diciembre.

Biden también adelantó que hablará este miércoles con el republicano Kevin McCarthy, que se perfila como próximo presidente de la Cámara de Representantes.

Finalmente, consultado por si piensa presentarse a la reelección en 2024, Biden dijo que "nuestra intención es presentarnos de nuevo", pero que espera tomar la decisión definitiva el año próximo. Ahora, lo que quiere, reveló, es descansar un poco cuando llegue el día de Acción de Gracias y la Navidad.

Acto seguido, matizó que no deja de ser "una decisión familiar" y que no tiene prisa por anunciarla, independientemente de cuando Trump lo haga.

"Espero tener algo de tiempo para escabullirme durante una semana en torno a las Navidades o Acción de Gracias. Intuyo que a comienzos del próximo año tomaré esa decisión", remarcó el líder demócrata.

En todo caso, Biden indicó que, si Trump se postula de nuevo a la Presidencia, se asegurará, ejerciendo los esfuerzos que garantiza la Constitución, que no regresa a la Casa Blanca.

El lunes, en la víspera de los comicios de medio mandato, Trump adelantó que el próximo 15 de noviembre llevará a cabo "un gran anuncio" desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida, en una referencia velada a su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024.

Aunque se había especulado durante todo ese día con la posibilidad de que anunciara su candidatura, Trump emplazó a esa fecha para hacer un anuncio, pero sí dejó muestras de sus intenciones: "En 2024 vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca", proclamó en un acto de campaña en Ohio.

No negociará con republicanos nada que pueda elevar la inflación

Biden advirtió de que no piensa negociar con los republicanos medidas que puedan provocar un nuevo aumento de la ya elevada inflación, ni renunciará a sus compromisos "históricos" en materias como la lucha contra el cambio climático. Asumió que tendrá que negociar muchas medidas con los republicanos en estos dos próximos años, pero recalcó que no va a cambiar la dirección de su política económica. Y aunque admitió que no puede garantizar que los estadounidenses vayan a "librarse" de la inflación, cree que puede hacerse y que las medidas que está tomando su Gobierno van en la buena dirección, a la vista de datos como la reducción de los precios de la gasolina.



Así, recalcó que los votantes no quieren pagar más por los medicamentos y su Gobierno cumplirá con su compromiso en este ámbito, así como con medidas para afrontar el cambio climático recogidas en su ley para reducir la inflación. Actuaciones que, insistió, no piensa cambiar si una eventual mayoría republicana en alguna de las Cámaras del Congreso se lo reclama. "No dejaré que pase", dijo, Biden, quien entre otras cosas insistió en que no apoyará bajadas de impuestos a las rentas altas y las grandes corporaciones. Este jueves se conocerá la tasa de inflación en Estados Unidos en el mes de octubre. Este índice lleva bajando desde julio pero aún está en niveles muy altos, en el 8,2 % en septiembre. La reserva federal ha subido los tipos de interés seis veces consecutivas para tratar de aplacar la inflación, que según todas las encuestas sigue siendo la principal inquietud de los estadounidenses.

Tildó de "comedia" amenazas de republicanos de abrirle un juicio político

El presidente Biden calificó de "comedia" las amenazas de los republicanos y de su predecesor Donald Trump de que le van a abrir un juicio político y de que van a investigar a su familia si logran el control del Congreso.

Consultado sobre las amenazas de los conservadores de lanzar un juicio político contra él, Biden opinó que los estadounidenses lo verían como "casi una comedia".

"No puedo controlar lo que vayan a hacer, pero lo que puedo hacer yo es continuar haciendo que la vida de los estadounidenses sea mejor", apuntó.

Si los republicanos ganan poder en el Congreso, podrían investigar a Biden y a su hijo Hunter, al que la polémica ha perseguido durante años con problemas de alcohol, consumo de drogas y controvertidos negocios, como su trabajo para una empresa energética ucraniana.

Incluso podrían abrir un juicio político a Biden por una variedad de motivos, desde la retirada de Afganistán hasta los negocios de Hunter, lo que podría lastrar el resto de su Presidencia.

Dice que no hará concesiones a Xi y que no busca el conflicto con China

Biden afirmó que no hará concesiones a su homólogo de China, Xi Jinping, en su esperada reunión del G20 en Bali (Indonesia) y reafirmó que no busca el conflicto, sino la competición con el gigante asiático.

En la misma rueda de prensa en la Casa Blanca, Biden dio por hecho que se reunirá con Xi en el G20, pese a que hasta ahora ese encuentro no había sido confirmado ni por Washington ni por Pekín, y además consideró que no "hay mucho respeto" entre China y Rusia.