Streamer de Twitch es arrestado tras convocar a masivo sorteo en Nueva York que terminó en caos

El llamado del creador de contenido de redes sociales y streamer de Twitch logró congregar a cientos de personas en la Union Square de Nueva York, lo que creó cortes de tránsito e incidentes que fueron dispersados por la policía local. Centat, en tanto, fue detenido.

Las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York detuvieron a Kai Cenat, un influencer de redes sociales, con la intención de evaluar posibles acusaciones por incitación a disturbios luego de que el creador de contenido anunciara un masivo sorteo en plena Union Square de Nueva York, Estados Unidos.

A partir de las 3 de la tarde comenzó a congregarse una multitud en el parque, lo que provocó cierre de tránsito tanto vehicular como peatonal. Jeffrey Mattrey, jefe del Departamento de Policía de Nueva York compartió estos detalles en una rueda de prensa para brindar claridad sobre los acontecimientos. La convocatoria resultó en numerosos arrestos, así como en heridas a oficiales de policía que trataban de controlar la situación.

Cabe destacar que el influencer en cuestión cuenta con una impresionante cantidad de seguidores en varias plataformas: más de 4 millones en YouTube, más de 5 millones en Instagram y alrededor de 6 millones y medio en Twitch.

A través de este último medio, Cenat reveló su plan de llevar a cabo un masivo sorteo en el parque mencionado, programado para las 4 pm de este viernes.

Entre los premios prometidos se encontraban computadoras, consolas PlayStation s5, micrófonos, teclados, cámaras web, sillas Igamer, auriculares y tarjetas de regalo, todos distribuidos desde un camión en la plaza. Al respecto, el influencer manifestó previamente su opinión de que Nueva York merecía un evento de tal magnitud.

man how tf did Kai Cenat turn a simple giveaway into one of those boxing tournaments on youtube😭 pic.twitter.com/vgEoBBgpYv

Kai Cenat and Fanum caused a riot in NYC’s Union Square after promising to distribute free PS5s, PCs, gift cards, etc.

Hundreds of youngsters gathered, leading to fights.

The NYPD was on scene to disperse the crowd and warned of mass transit disruptions and traffic delays. pic.twitter.com/qZhbM2MpOE

