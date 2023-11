Tras su elección, Javier Milei promete que Argentina volverá a ser potencia mundial en 35 años

Reiterando su promesa de campaña de regresar a Argentina al podio de las potencias mundiales, el presidente electo de ese país, Javier Milei, agradeció esta noche a todos quienes participaron en su campaña, mencionando a su hermana Karina y al cientista político Santiago Caputo, a quien calificó como un “gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad”. Además, aseveró que es “el verdadero arquitecto de esto”.

También tuvo agradecimientos para su antigua rival, “la señora Bullrich”, como la mencionó, así como para el expresidente Mauricio Macri, los cuales fueron fundamentales en la consecución de los votos de la derecha tradicional.

“Quiero decirles a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina”, afirmó luego de los agradecimientos, agregando que “hoy empezamos a dar vuelta la página de nuestra historia” y que “hoy volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos, mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos”.

Asimismo, señaló que “hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas, y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande a este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti”, en referencia a uno de los principales independentistas argentinos. “En definitiva –agregó– las ideas de nuestros padres fundadores, que hicieron que a 35 años de ser un país de bárbaros, pasáramos a ser la primer potencia mundial”.

Según Milei, “esas ideas se basan en tres premisas muy simples: un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado; respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad, para volver a ser una potencia mundial”.

En un tono conciliador, aseveró que “al mismo tiempo, quiero decirles a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina, serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencias tengamos, estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa. Porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia”.

También aseveró que “en esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. A ellos mismos queremos pedirles que sean responsables, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia. Que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12”.

Criticando al gobierno actual, especificó “que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia”, detallando la existencia de problemas “monumentales”, entre los cuales destacó “la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia, problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad”.

También tuvo palabras para otros países: “A todos aquellos que nos están mirando desde afuera de la Argentina, quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido” y que “nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra”.

Culminó afirmando que “venimos a hacer lo mismo que hicimos durante el siglo XIX en nuestro país, lo mismo que hicieron países como Irlanda hace no tanto tiempo. Venimos a abrazar las ideas de la libertad, que son aquellas que garantizan la prosperidad de los argentinos. Si abrazamos esas ideas, no solo vamos a poder solucionar los problemas de hoy, sino que dentro de 35 años volveremos a ser una potencia mundial”.