Avión sufre falla de motor en pleno vuelo y debe aterrizar de emergencia en Miami

En redes sociales se viralizó el registro de un avión Boeing 747 que sufrió un desperfecto mecánico en pleno vuelo, lo que provocó y tuvo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Miami producto de un incendio en el motor.

El hecho ocurrió poco después que el avión de carga despegó en el Aeropuerto Internacional de Miami, siendo grabado por usuarios de redes sociales mientras el motor de éste se encontraba en llamas.

NEW INFO: FAA says “post flight inspection revealed a SOFTBALL SIZE HOLE above the #2 engine” of Atlas Air Boeing 747-8 cargo flight that suffered an engine fire over Miami late Thursday.

Successful emergency landing, great work by the crew!

