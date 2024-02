Conmoción internacional por incendios en Chile: gobiernos del mundo dan muestras de apoyo

Conmoción internacional ha generado la catástrofe provocada por los incendios forestales, que afectan principalmente a la Región de Valparaíso. Hasta el momento, se reportan más de 120 muertos y 300 desaparecidos, con un total de 9.910 hectáreas consumidas por el fuego.

Incendios que también se registran en las regiones de O’Higgins y La Araucanía se han extendido por zonas urbanas, engullendo barrios enteros.

Entre 3.000 y 6.000 viviendas han quedado calcinadas por los incendios, algunos de los cuales han sido intencionados, según las autoridades, y que se han visto agravados por la sequía que padece la región.

El Presidente Gabriel Boric declaró el estado de excepción y se teme que el recuento de víctimas sea mucho mayor, ya que se han contabilizado cientos de desaparecidos.

Ante la catástrofe, diversas figuras políticas internacionales han entregado muestras de solidaridad a con las víctimas.

Mediante el uso de la red social X, políticos de todas partes del mundo han emitido mensajes de apoyo frente a la que ha sido catalogada como la peor tragedia que ha vivido Chile desde el terremoto del 27 de febrero del 2010.

Uno de ellos fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien expresó su solidaridad con el pueblo de Chile y dijo que “cuentan con el apoyo y mano amiga de los venezolanos y venezolanas… Fuerza hermanas y hermanos chilenos. ¡Estamos con ustedes!”.

Asimismo, el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, manifestó su solidaridad “ante la irreparable pérdida de vidas que ocasionaron los incendios. “Enviamos nuestras sentidas condolencias a las familias de las víctimas”, señaló.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también dejo sus condolencias al Presidente Gabriel Boric y a “todos los chilenos en relación con los terribles incendios forestales. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y deseamos una pronta recuperación a todos los afectados por esta tragedia”.

La ministra de Relaciones Exteriores de Rumania, Luminita Odobescu, dijo estar muy afectada al enterarse de los incendios forestales que se expanden rápidamente y afectan a personas, hogares y servicios. “Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas y mi solidaridad y compasión a todos aquellos que sufren esta calamidad”, declaró.

Very sad to learn about intense forest fires in Chile 🇨🇱 expanding rapidly and affecting people, homes and amenities. My sincere condolences to the families of victims and my solidarity and compassion to all those who suffer from this calamity @AlbertoKlaveren @ChileMFA

Así también lo hizo la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, quien aprovechó de ofrecer asistencia y apoyo al Gobierno en “respuesta a los incendios forestales que afectan diversas regiones chilenas”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Letonia, Arturs Krišjānis Kariņš, también extendió sus condolencias. “Nuestro más sentido pésame a los seres queridos de los fallecidos y una pronta recuperación a los heridos”, dijo.

Our deepest sympathies to the people of #Chile where wildfires are raging in the Valparaíso region.

Heartfelt condolences to the loved ones of those killed and a speedy recovery to the injured.

— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) February 4, 2024