La urgencia de aprobar la Ley Nacional del Cáncer

Señor Director:

Hasta hace solo un par de años, la palabra leucemia se asociaba inmediatamente a una sentencia de muerte. Hoy, gracias a los avances científicos disponibles, este pronóstico es radicalmente más esperanzador, ya que los nuevos tratamientos no solo permiten prolongar la vida, sino mantener actividades tan normales como manejar, caminar, trabajar y lo más importante disfrutar en familia.

Como pacientes, sabemos que desde hace un tiempo se está trabajando en una Ley Nacional del Cáncer, pero no tenemos otras informaciones que nos cuenten cómo se está diseñando, sus alcances y a quiénes beneficiará. También nos encontramos con el hecho de que no podemos dar nuestro punto de vista porque no se nos convoca a las instancias gubernamentales y parlamentarias. Es imprescindible que Chile apruebe de una vez esta normativa para que se entregue cobertura a los tratamientos, el país cuente con estadísticas fidedignas sobre la enfermedad y se pueda acceder a terapias que mejoran radicalmente nuestra calidad de vida.

La leucemia es el cáncer más frecuente, que afecta la sangre y la médula ósea. En 2009 comencé con agresivos síntomas y me diagnosticaron Linfoma de alto grado, que se volvía cada vez más agresivo y que no había nada más que hacer. En 2013 se descubre que es una leucemia indolente que al no ser tratada a tiempo se transforma.

El sistema público no pudo cumplir con la garantía de oportunidad y me enviaron a empresas de salud privada, cuya prioridad era asegurar el pago de la prestación y luego, la atención. Hoy, después de casi 10 años y después de cinco, "no hay más que hacer". Como muchos pacientes con cáncer, continúo en la lucha contra la enfermedad y tengo la esperanza que exista prontamente un compromiso generoso, transversal y efectivo para que cada año se destinen los recursos que permitan cubrir las necesidades que tenemos los pacientes y se asegure una mejor salud a nivel país, sin más trámite ni judicialización.

Juan Bautista González Millones