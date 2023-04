Equidad de género para impulsar la ciencia

Las mujeres interesadas en la ciencia y tecnología deben ser respaldadas en este camino, ya que a pesar de que algunas casas de estudio han desarrollado programas de equidad de género y dado cuenta de un aumento en su ingreso a carreras STEM, en el último Informe de Brechas de Género en Educación Superior realizado por el SIES (2022) aún se observa una baja participación femenina en esta área.

La equidad de género ya no es solo una palabra de moda, sino una realidad que debemos adoptar. Si bien ha habido un progreso significativo en las últimas décadas, queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la paridad en los roles de liderazgo, un área donde históricamente las mujeres han estado subrepresentadas.

Según un informe de Boston Consulting Group, llamado Women Are the X-Factor in New Ways of Working, el entorno empresarial actual exige nuevas formas de trabajar y liderar. Se ha demostrado que tener un equipo con diversidad de género en puestos de alta dirección conduce a una mejor toma de decisiones, niveles más altos de productividad e innovación.

De acuerdo a la lista Fortune 500, las empresas que cuentan con una mayor representación de mujeres en sus consejos de administración superan en rendimiento a las organizaciones que no lo hacen. En ese sentido, las mujeres líderes aportan una perspectiva única, que equilibra el pensamiento grupal en entornos dominados por hombres, ya que propenden a la colaboración y a la empatía, potenciando así una mejor comunicación y cultura empresarial.

En el caso de las startups basadas en la ciencia, el liderazgo femenino impulsa la creación de redes de apoyo; promueve la diversidad y la inclusión, atrayendo a una gama más amplia de ideas; favorece la sostenibilidad y el impacto social en sus negocios, donde la innovación y la creatividad son cruciales.

Las profesiones ligadas a este campo son tan atractivas como desafiantes, debido a su constante evolución, ofreciendo oportunidades únicas para trabajar en proyectos innovadores, crear soluciones a problemáticas globales y hacer una diferencia real.

Por esto, las mujeres interesadas en la ciencia y tecnología deben ser respaldadas en este camino, ya que a pesar de que algunas casas de estudio han desarrollado programas de equidad de género y dado cuenta de un aumento en su ingreso a carreras STEM, en el último Informe de Brechas de Género en Educación Superior realizado por el SIES (2022) aún se observa una baja participación femenina en esta área.

Queremos cambiar eso. En mi experiencia como biotecnóloga y fundadora de Protera, startup que desarrolla proteínas vegetales en base a inteligencia artificial y que ha crecido exponencialmente, les puedo decir que se puede. La diversidad de género es uno de los valores fundamentales de nuestra organización y, en el caso de las mujeres, evidenciamos que equilibrar los puestos de trabajo, desde la ejecución de un proyecto de investigación y el trabajo en laboratorio, hasta la dirección general de equipos, promueve a los referentes femeninos y la motivación para desarrollarse en carreras STEM, potenciando un futuro basado en una equidad que sea realmente sostenible. Comprometámonos a trabajar juntos para hacer que esto suceda.