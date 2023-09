“Un Ejército de todos”, la obra del general Ricardo Martínez Menanteau

El martes 29 de agosto de 2023 tuvo lugar en la Casa Central de la Universidad Católica, institución que colabora con el Ejército de Chile en la formación de los futuros oficiales, la presentación del libro Un Ejército de Todos, autoría del excomandante en jefe del Ejército (2018-2022), general Ricardo Martínez Menanteau. La obra, de un total de 141 páginas, se compone de un prefacio, introducción, siete capítulos y unas palabras finales.

En la presentación de la obra el general fue calificado por un exmilitar como traidor. La reacción del excomandante resultó de antología: “no les tengo temor. Soy un militar republicano”.

¿Pero qué es lo que sostiene el agredido general en su libro, que irrita a algunos? La publicación tiene un lazo de continuidad con la cuenta pública que presentó como comandante en jefe el 2 de marzo de 2022, y que se titulaba “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”. Aborda entonces una temática de interés institucional. La obra se escribe teniendo como núcleo orientador al Ejército de Chile, a las mujeres y hombres que lo integran por “vocación” y con actitud “profesional”. Está dedicada al ejército y a la sociedad chilena, así como a la mujer e hijos del general. Su reflexión representa, como señala el autor, su “adhesión a los valores y principios fundamentales del Ejército y de la República” (Martínez, 2023, 138). Se ocupa del pasado de la institución para proponer caminos a recorrer en los que se revigorice el “alma interna de la institución” y se tiendan “puentes hacia la ciudadanía en aras de cerrar las heridas del pasado y recuperar un Ejército verdaderamente sentido como de todos los chilenos” (Martínez, 2023, 10). Procura contribuir a consolidar la nueva doctrina militar que, sin desconocer la historia, se construyó a partir de la comprensión del Ejército como una institución que cambia según cambia la sociedad. El autor destaca la vigencia de la Ordenanza Militar de 1839 y su sustitución por la Nueva Ordenanza de 2006, así como el Manual del Ethos del Ejército de 2017.

En el Capítulo VI, El Ejército de Chile en el siglo XXI, uno de los más valiosos de la obra, el excomandante analiza los graves problemas que generó la tragedia de Antuco, los fraudes al interior de la institución que involucraron a civiles y militares, los sucesos del estallido social y la pandemia, así como los cambios que ha venido experimentando la institución en materia de organización y formación para adecuarse a una sociedad chilena pluralista, heterogénea, diversa, inclusiva, democrática.

El tema central de Un Ejército de Todos es la preocupación que experimenta el mando institucional por la falta de adhesión de la civilidad con el Ejército, y las negativas implicancias que ello tiene para que las mujeres y hombres de armas cumplan sus tareas esenciales. Lo relevante del análisis de Martínez es que propone una revisión del problema a partir de la recta doctrina militar y de los 213 años de historia de la institución. Escribe, como él señala, para el Ejército y desde el Ejército. Lo suyo rechaza relacionarse con el “Gobierno Militar” porque esa función gubernamental no es propia de la tradición institucional y tampoco expresión de las tareas esenciales del ejército (Martínez, 2023, 136). No le corresponde a la institución castrense identificarse con los logros del Gobierno Militar porque es fruto de un golpe de estado, es una desviación del ethos militar: “El Ejército sufrió una fuerte politización durante el Gobierno militar en virtud de la posición que ocupaba el Comandante en Jefe […] A raíz de la participación de algunos de sus integrantes en tareas políticas durante el gobierno militar desde la vuelta a la democracia en 1990, la institución ha sido percibida por algunos sectores políticos y sociales como heredera de lo obrado durante ese período, condición que ha dificultado que sea apreciado transversalmente como un Ejército que pertenece a todos los chilenos” (Martínez, 2023, 124). Esta tesis tiene una enorme trascendencia para el futuro del Ejército, así como para el sistema democrático nacional: la necesidad de divorciar a la institución castrense del Gobierno civil militar tiene que ver con el deber del mando de procurar consolidar la nueva doctrina militar que se viene abriendo espacio desde el año 2006, según la cual, el Ejército no se identifica con ningún sector político del país. No existe por lo tanto un ejército comprometido con los ideales de la derecha política. Si ello ocurriera se afectaría “los pilares fundamentales que componen un Ejército” y que se explican a partir de “dos triadas. La primera es su naturaleza, la norma jurídica que regula su misión y las capacidades con las que está dotado para cumplir su misión, en consonancia con su naturaleza y la norma jurídica [… [ La segunda triada está compuesta por el honor, la organización y la disciplina en estricta correlación” (Martínez , 2023, 21,22).

Estamos en presencia de una obra que, sin duda alguna, puede marcar un hito en el reencuentro de la institución castrense con los valores que iluminaron a Schneider y a Prats.

Si su impacto en lo inmediato se limita a una deslegitimación de la familia militar pinochetista, y al término del manoseo de las Fuerzas Armadas por sectores políticos de derecha que se dicen defensores de ellas, el excomandante general Martínez habría hecho una contribución relevante al reencuentro de la sociedad con las Fuerzas Armadas (que pasarán a ser sus Fuerzas Armadas).