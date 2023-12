¿Dónde está la autoría en chat GPT?

El Chat GPT y modelos similares son representativos de los avances continuos en el campo de la inteligencia artificial, GPT es el acrónimo de Generative Pre-Trained Transformer, un modelo que utiliza algoritmos avanzados de procesamiento de lenguaje natural para generar respuestas a preguntas y comentarios de los usuarios en tiempo real. Puedes preguntarle de una cantidad de temas impresionantes y en poco tiempo llegar a respuestas que antes, con la búsqueda en un navegador, podían significar varias horas, pero ¿te has preguntado de dónde viene esa información? Si haces la pregunta al Chat GPT, ¿Cuál es la fuente de información que usa? la respuesta es: “Mi capacidad para proporcionar información se basa en un amplio conjunto de datos recopilados de diversas fuentes disponibles públicamente en la web. Mi entrenamiento involucró la lectura y el análisis de una amplia gama de textos, como libros, artículos y documentos en línea, para familiarizarme con información general sobre diversos temas. Sin embargo, no tengo acceso directo a bases de datos específicas ni a suscripciones a fuentes de información especializadas. La información que proporcionó se basa en conocimientos generales hasta mi última actualización en enero de 2022. Siempre es recomendable verificar la información específica con fuentes adicionales, especialmente en contextos profesionales o académicos”.

Ante esta repuesta te has preguntado ¿Qué pasa con el derecho de autor en esta gran base de datos? Los derechos parecieran que no existieran y los autores pasan a ser anónimos, años de estudio, investigaciones y desarrollo, quedan en el anonimato, sin autoría y sin referencia bibliográfica. Esto ha ocasionado la reacción de varias personas, entre ellas, los escritores George R.R. Martin (“Game of Thrones”), John Grisham y Elin Hilderbrand, entre otros, denunciando a la firma tecnológica OpenAI, por violar sus derechos de autor y por un “robo sistemático a escala masiva” de sus obras. En agosto, OpenAI dijo que los propietarios de páginas web ahora pueden bloquear su rastreador web, para no permitir que su contenido sea usado. Varias páginas, incluidos editores de noticias como The New York Times, lo han hecho y han impedido que OpenAI extraiga sus datos.

¿Qué sucede con los usuarios de esta tecnología? Gente que consulta no puede saber de dónde viene esa información, entonces tenemos personas que van y comprueban que lo señalado por Chat GPT es cierto y eso es un doble esfuerzo, que pocos/as realizan, o dos, se copia la respuesta y en el mejor de los casos se cita a OpenAI, 202x, borrando toda marca de autoría, es decir, ahora el autor es OpenAI. Para consultar la fuente, no tiene referencias y solo se vuelve una confianza ciega a la información. Cuando le pides una fuente, ¡cuidado! porque muchas veces te da una referencia que no es certera, páginas y/o artículos que no existen, información que nuevamente hay que corroborar.

La Agenda Educativa 2030 de la UNESCO reconoce el potencial de las tecnologías digitales para transformar la educación y garantizar, a su vez, una educación inclusiva, equitativa y de calidad, capaz de promover oportunidades de aprendizaje relevantes a lo largo de la vida. ¿En qué está Chile, para responder a estos desafíos? Es una pregunta que requiere una pronta respuesta para asegurar que estas innovaciones sean una ayuda para avanzar y no una amenaza a las perspectivas futuras de conocimiento ni a la libertad intelectual y creativa.