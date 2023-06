¿Por qué necesitamos hablar sobre la conciencia digital humana?

La farsa y estafa digital del nuevo transhumanismo promueve la transfiguración humana, una simulación digital donde todos sin distinción alguna tendremos acceso al nuevo paraíso digital y estaremos dotados de “súper inteligencia”, “súper longevidad”, “super-bienestar”, “superhumano” con la “capacidad estelar”, de vivir en otros planetas (Musk, E, Branson, R, Bezos, J, por mencionar solo algunos). La guerra de la IA ya ha comenzado. Las corporaciones Big Data 4.0 Google, Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, Nvidia, etc., han comenzado su propia guerra de la IA en cuanto a quién puede dominar y ser el principal dueño de la “suma total de conocimiento humano que existe en los servidores digitales”. Juntos, son los dueños de los nuevos botones y comandos del autoritarismo digital corporativo global, la dominación económica y financiera digital, y el control por parte de las monedas digitales del Banco Central (CBDC) como “la nueva libertad y democracia digital falsa”.

En esta nueva dictadura de estado-nación centralizada digitalmente, el nuevo poder instalado de la Dictadura de Moneda Digital de los Bancos Centrales se complementa y sincroniza con las plataformas de redes sociales de corporaciones globales que tienen como objetivo censurar las opiniones y voces disidentes descritas como “desinformación”, somos censurados por hacer una diferencia. caso/opinión a la “narrativa totalitaria oficial”, los “ciudadanos” no tendrán voz ni control. El nuevo estado-nación centralizado digitalmente despliega vigilancia humana digital (rostro, voz, reconocimiento digital) (Zuffob, S, 2019) violando nuestros derechos humanos básicos.

Hemos perdido nuestra privacidad, nuestra “libertad”. La dictadura digital es privar a una persona, un conjunto de personas, una comunidad, de las cualidades mínimas del ser humano, de su existencia y de su cultura. Los dueños de la IA controlan la producción y la evolución de la inteligencia artificial, dicen que es por nuestro “bien”, pero somos los productos digitales que se juegan en la ruleta de los nuevos casinos digitales de IA, donde los dueños de los casinos se lo llevan todo. ¿Podemos hackear a nuestros hackers? ¿Podemos hackear nuestros algoritmos? ¿Podemos reprogramar nuestra mente inconsciente? ¿Podemos empezar a hablar de la Conciencia Digital Humana? ¿Es la Conciencia Digital Humana diferente de la “conciencia humana industrial”? La respuesta a todas estas preguntas es un SÍ y enfático SÍ. Necesitamos examinar el sistema de creencias y la conciencia de los propietarios actuales de las nuevas tecnologías (Ahuja, A, FT, 2023).

Necesitamos examinar el sistema de creencias y valores de los codificadores, programadores, examinar el sistema de creencias y la conciencia de los dueños y trabajadores de las nuevas tecnologías de hoy, necesitamos examinar nuestros propios sistemas de creencias y nuestra propia conciencia. En primer lugar, debemos ser conscientes de que la nueva dictadura digital no es solo un reinicio del anterior algoritmo binario industrial patriarcal (XIX-XX) de ganadores (1) y perdedores (0) y de la narrativa darwiniana de perro come perro.

No, en el XXI vivimos una era digital post-capitalista, es un nuevo y superior nivel de simulación digital de poder algorítmico binario (1), (0), que transfieren todos los imaginables racistas, sociales, de género, financieros, económicos , datos educativos, etc. de la era industrial vendidos como un simétrico (1) = (1) ganar-ganar, es decir, ya no eres un esclavo (0), pero eres libre (1) en un nuevo algoritmo digital donde ( 0) = (0), la nueva creencia de que todos somos nada. Ha llegado el momento de que hablemos sobre la Conciencia Digital Humana, necesitamos saber que el nivel industrial de conciencia de 1 voto = 1 voto desapareció hace mucho tiempo (si es que alguna vez existió), esta vez su algoritmo votará por usted (0), no solo se le otorga su poder a otros “representantes” políticos humanos, sino que, inconscientemente, ahora se le otorga su poder al algoritmo.

El algoritmo político tendrá el control total, no usted. En esta nueva esclavitud digital, el algoritmo simula a la perfección la narrativa 1=1 y SÍ crees que el algoritmo es mejor que creer en ti mismo. Ya no tienes ni idea no eres nada (0), esta vez (0) no significa nada (0), como del pacto de la era industrial de cobrar por 1 hora, ahora es de 0 horas, y tu 1 voto es ahora 0 voto, tu dinero (1) esta vez es (0) Todos somos (0)=(0) serás feliz pero no tendrás nada (0), (Foro Económico Mundial 2022).

¿Qué es la conciencia digital humana? Tienes las llaves

He definido la Conciencia Humana Digital como la capacidad humana para reprogramar la mente humana a partir de la simulación algorítmica digital y la realidad hipernormal. Es el proceso por el cual un ser humano es capaz de empoderarse a sí mismo con la capacidad de romper con el hackeo y vivir en estados de ánimo alternos.

La Conciencia Digital Humana es el poder de escapar del autoaislamiento, la autodesconexión, la autocensura, la autorepresión, para evitar infligirse daño mental y físico, de no ser prisioneros de la desinformación, de un mundo digital ficticio y esclavista. realidad, el poder de desconectarse de la vigilancia digital. La Conciencia Digital Humana es cuestionar, resistir, rebelarse, asombrarse, transformarse de nuestros bajos niveles de inconsciencia digital a un estado superior de Conciencia Digital Humana.

Ahora puede hackear a su hacker en cualquier momento. ¿Podemos hablar juntos de una nueva XXI Carta Digital de Derechos Humanos? ¿Cómo sería eso?