El papa, Boric y Milei

El papa Francisco fue el primero en darle una clase magistral al presidente electo de Argentina, Javier Milei. El economista lo había calificado antes de “imbécil”, de ser “el representante del maligno en la Tierra” y de tener “gran afinidad con los dictadores y los comunistas asesinos”. Pese a ello, y con una ironía que dudo que Milei haya captado –por la forma en que reaccionó–, el papa lo llamó para felicitarlo y le dijo que valoraba su “sabiduría”.

La verdad es que la sabiduría es un atributo que, precisamente, no tiene el futuro mandatario de la vecina nación. No olvidemos que Francisco no solo es el líder espiritual de los católicos –en Argentina el 76.5% se declara así– y argentino, sino que además es un diplomático de tomo y lomo. Con el llamado telefónico, le quiso decir al poco estable Javier Milei que ser presidente no es lo mismo que actuar como un payaso hilarante disfrazado de abeja.