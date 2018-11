La Moneda bajo el fantasma de una nueva Operación Huracán: aumenta presión sobre Chadwick y Mayol por crimen de Catrillanca

La sombra del caso Huracán, el burdo montaje “de inteligencia” de Carabineros para inculpar a comuneros mapuches urdido durante el Gobierno de Michelle Bachelet, persigue ahora a la administración de Sebastián Piñera, esta vez a raíz del controvertido operativo del “Comando Jungla” que costó la vida de Camilo Catrillanca.

“Estoy convencido en un 99% de que ésta no es una nueva Operación Huracán”, dijo el jueves el intendente de La Araucanía, Luis Mayol. Pero la sucesiva cadena de contradicciones de Carabineros y el Gobierno transformaron en un bumerán sus palabras, con el reconocimiento mismo de la institución policial de que las imágenes del operativo fueron destruidas.

El hecho gatilló las renuncias del general Mauro Victoriano, jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía y la del coronel Iván Contreras Figueroa, prefecto de las Fuerzas Especiales de la Araucanía, y además fueron dados de baja a los 4 efectivos del operativo, que, según el General Director de Carabineros, Hermes Soto, no pertenecían al polémico "Comando Jungla", sino al Gope.

Lea además: Ministro Chadwick confirma que Carabineros mintió: destruyeron imágenes sobre crimen de Camilo Catrillanca

Sin embargo, en el mundo mapuche y para la oposición, estas medidas no son suficientes, y los emplazamientos hacia el Gobierno se redoblaron. "Carabineros mintió y el gobierno no puede lavarse las manos", señaló el jefe de bancada de senadores PS, Rabindranath Quinteros, resumiendo el clima ante las nuevas revelaciones.

Para el padre de Camilo Catrillanca, “el ministro del Interior tiene que dejar el cargo y con mayor razón el Intendente", mientras Aucan Huilcaman, encargado de las Relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, señaló que “lamentablemente se repite de igual o peor forma lo sucedido con la Operación Huracán durante el gobierno de la Nueva Mayoría”.

A juicio del histórico dirigente mapuche, la conclusión es clara: “el ministro Andrés Chadwick e intendente Luis Mayol deben dar un paso al lado, a raíz de la ejecución de Camilo Catrillanca”, dijo.

El intendente Mayol también fue fustigado por el ex candidato presidencial de la difunta Nueva Mayoría, Alejandro Guillier. A través de Twitter, el senador emplazó: “Intendente Mayol, sea digno y renuncie”, mientras para la diputada comunista Carmen Hertz, fue más allá, porque la responsabilidad política pasa por la salida del ministro del Interior.

En Twitter, la abogada de DDHH compartió un mensaje con los hashtags #RenunciaChadwick y #FueraComandoJungla. “Vergonzosa e inaceptable seguidilla de Mentiras, trampas y montaje de @Carabdechile en crimen de #CamiloCatrillanca avaladas en cada momento por la Autoridades Políticas para desmentirlas después”, escribió.

El timonel del Partido Radical, Carlos Maldonado, por su parte, apuntó a la cadena de hechos para ocultar la verdad en este caso: "Esta es una situación de la máxima gravedad, acá hay mentiras, errores y manipulaciones que el país no puede aceptar" señaló el timonel radical.

Para el personero PRSD, los últimos hechos hacen validar la interpelación anunciada por la oposición contra el ministro del interior en la Cámara de Diputados. “La interpelación a Chadwick cobra más sentido que nunca, y si en este caso no se asumen responsabilidades por parte de autoridades de Interior, habrá que evaluar otros mecanismos constitucionales para determinar tales responsabilidades", sentenció.

Responsabilidades políticas

En la zona, el senador DC y ex intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, recordó sus palabras de la semana, cuando se mostró escéptico con las primeras versiones oficiales. “Lo dije: ¿por qué debería creerle a Carabineros? Hoy los hechos me dan la razón. Hay un problema estructural de la autonomía que tiene Carabineros respecto del poder civil; ¿cuándo le colocamos el cascabel al gato?; y lo segundo es ¿y dónde están las responsabilidades políticas?”, dijo.

Para la diputada del distrito donde pertenece Temucuicui, Andrea Parra, “los hechos conocidos son gravísimos”. “Llamo no solo a asumir la responsabilidad policial, sino que también asumir la responsabilidad política. El Ministerio del Interior y la Intendencia han sido irresponsables, blindaron a carabineros sin tener todos los antecedentes. Por lo tanto, lo único que esperaría es que el Gobierno retome el control de la situación, que aclare este mar de contradicciones de dudas y por supuesto que nos sentemos a conversar este tema de fondo”, señaló la parlamentaria PPD.

A juicio del senador Alejandro Navarro, “dar de baja solo a Carabineros es falta de coraje político”, por lo que emplazó al Gobierno a asumir sus responsabilidades políticas. “Quienes están en la primera línea se esconden tras las oficinas de La Moneda. Aquí tiene que haber responsabilidad política y hasta la fecha todos rehúyen asumirla”, dijo.

¿Y la imagen internacional?

Como el caso Catrillanca ha repercutido en el extranjero, el ex diputado PPD Jorge Tarud puso acento en la imagen que proyecta Chile tras estos hechos. "¿Dónde están las responsabilidades políticas por causar una tremenda tensión en La Araucanía? Y algo también muy importante, el daño que le están produciendo a la imagen al país en el exterior es tremenda (…) Después vienen a pedir extradiciones de fugados de la justicia y evidentemente todos estos hechos, fabricación de pruebas, esconder pruebas, dañan nuestra imagen como nación”, enfatizó.

Lea además: Prensa internacional pone el foco en muerte de Catrillanca y advierte intensificación del conflicto mapuche