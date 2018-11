Contralor Bermúdez asume el golpe que le dio la Suprema y da garantías para la reincorporación de Dorothy Pérez

"En relación con lo resuelto por el Poder Judicial, solo me corresponde decir que la Contraloría General acata y cumple los fallos de los tribunales de justicia". Con esa frase, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, se refirió al fallo de este viernes de la Corte Suprema, que ordenó el reintegro de Dorothy Pérez en su cargo de subcontralora.

Así, el máximo tribunal puso punto final a una pugna legal entre Bermúdez y Pérez, una pelea que inició luego que el primero la destituyera, argumentando "pérdida de confianza". La resolución de la Tercera Sala de la Suprema deja al jefe del ente contralor en muy mala posición, ya que está obligado a mantener una "convivencia forzada" con la restituida subcontralora.

"En cumplimiento del fallo de la Excma. Corte Suprema, entonces, la Sra. Dorothy Pérez se reintegrará a la Contraloría para desarrollar las funciones que le encomienda la ley, y a contar del día de su reincorporación, se le brindarán los medios para su buen desempeño", agregó Bermúdez.

También aclaró que se mantendrá en el cargo, y no tiene pensado dar un paso al costado, al precisar que "por mi parte, seguiré cumpliendo con mis obligaciones y ejerciendo todas las atribuciones que me franquea el ordenamiento jurídico por el cuidado y buen uso de los recursos públicos, tal como lo he hecho desde el día que asumí este cargo".

Modernización de la Ley de Contraloría

Por otra parte, el contralor hizo hincapié en la aplicación de dos normas contradictorias que aparecen en el texto de la Ley Orgánica de Contraloría, y que permitieron en definitiva a Dorothy Pérez imponer su posición en tribunales.

Al respecto, Bermúdez sostuvo que "esta situación de convivencia de dos normas inarmónicas, es una manifestación de la necesidad de modernizar el texto legal que hoy rige a la institución".

"Por eso, durante el presente año hemos estado trabajando en propuestas de fortalecimiento y modernización de la Contraloría; propuestas que esperamos poner en conocimiento de una comisión trasversal –diversa política y técnicamente–, que convocaremos al efecto", acotó.

El reintegro de la subcontralora Pérez se produce en un momento complicado para la institución, que se encuentra en el ojo del huracán, dado el evidente público quiebre en la relación entre las dos máximas autoridades.

Por otra parte, respecto a María Soledad Frindt, abogada que Bermúdez instaló como subcontralora tras destituir a Pérez, el contralor expresó palabras de agradecimiento por el "profesionalismo y compromiso con que ejerció las funciones que le encomendé durante este tiempo. Sé que seguirá trabajando de igual manera en su función de jefa del comité de finanzas públicas de esta institución". Igualmente, enfatizó que los actos y documentos firmados por Frindt tienen completa validez.