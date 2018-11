Tensión con familiares de Camilo Catrillanca marcó el inicio de la formalización de los 4 carabineros

Un tenso diálogo con Carabineros en el acceso al Juzgado de Garantía de Collipulli protagonizó Marcelo Catrillanca, el padre del comunero mapuche asesinado en Ercilla, en el arranque de la formalización de los 4 efectivos policiales –ya dados de baja- implicados en el hecho.

Inicialmente, los familiares no pudieron ingresar al tribunal para asistir a la audiencia que comenzó pasadas las 09:30 de la mañana de este viernes, mientras en las afueras del Juzgado se mantiene un fuerte resguardo policial.

“Nosotros venimos porque queremos saber la verdad, quién fue el carabinero que realmente mató a mi hijo”, le enrostró el progenitor del comunero a un funcionario policial.

Además, el padre de Camilo Catrillanca, en el momento en que discutía con el carabinero, no dejó pasar la ocasión para increparlo por su forma “tranquila” de hablar cuando existen medios de comunicación que están grabando “tú no podís hablar con calma, si tú no eres así cuando ingresai a la comunidad (…) Ahora quieres parecer como buena persona, que puedes dialogar”, dijo tajantemente.

Finalmente, el juzgado permitió autorizar el ingreso -tras el receso- de sólo cuatro familiares de Camilo Catrillanca, más cuatro parientes del adolescente de quince años de iniciales M.A.P.C, que acompañaba al comunero en el tractor en el momento en que fue asesinado.

Los cargos

La jueza Sandra Nahuelcura decretó un receso a las 09:54 para retomar la audiencia a partir de las 11:15 horas. En este lapso, las defensas tuvieron tiempo para revisar los fundamentos de la detención de los funcionarios y otros documentos de pericias balísticas.

Antes, detalló los cargos que enfrentarán los sargentos Raúl Ávila Morales y Fabián Alarcón Molina, el suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz y el cabo 1º Braulio Valenzuela Aránguiz.

El detalle de los delitos que se imputan es: Raúl Ávila, homicidio, obstrucción a la justicia y destrucción de evidencias; Carlos Alarcón, homicidio y obstrucción a la justicia; mientras Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda, por obstrucción a la justicia.

Otro dato clave entregado por la magistrada fue la incautación del celular del celular del sargento Raúl Ávila, el uniformado que borró el video del operativo. La jueza Nahuelcura relató que el carabinero se negó en primera instancia a entregar el móvil, pero se autorizó la incautación de dicha especie, lo que se hizo efectivo en la tarde de ayer.

Siga la audiencia de formalización acá: