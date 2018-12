Ex ministro Rojas tras suspensión de su militancia DC: Fallo “revela un nivel de degradación ética lamentable”

El ex ministro Patricio Rojas se lanzó en picada contra la resolución del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana que resolvió suspender su militancia en el partido.

Entrevistado en La Tercera, el ex secretario de Estado cuestionó el fallo y aseguró que no ha tenido un debido proceso. “El fallo que todavía no conozco, porque ni siquiera conocí que estaba enjuiciado, revela un nivel de degradación ética lamentable en ese actuar del tribunal”, dijo.

“No fui notificado de este proceso, no fui conocedor de los cargos que se me hacían y menos tuve la oportunidad de defensa. Si eso no es motivo suficiente para decir que no ha habido ni siquiera un mínimo debido proceso que degrada la institución que lo practica casi en secreto, no sé qué es lo que es degradar”, aseguró.

Igualmente, Rojas apuntó al timonel del partido, Fuad Chain, quien justificó la acción del TS. El presidente de la colectividad dijo que la suspensión “tiene méritos” dado que Rojas ha sido mencionado en el caso de la muerte de Eduardo Frei Montalva. Y si bien el ex ministro no está en la lista de acusados del proceso que instruye el ministro Alejandro Madrid, Chahin sostuvo que “el Tribunal Supremo tiene que tener un estándar distinto al del derecho penal”.

Para Rojas, esto constituye una “ofensa”. “Lo más increíble es que el mismo presidente del partido, que es un abogado, no sé cómo obtuvo su título, dice que en la Universidad de Chile, señala que por haber sido mencionado yo tengo que tener una sanción”.

En esta línea, planteó que “si eso se aplica como norma, quiere decir entonces que no solo yo, sino que el doctor Alejandro Goic, que fue el médico tratante y responsable del equipo médico debiera también compartir mi suerte, porque ha sido más que mencionado y es demócrata cristiano. Y si se aplica más generalmente, yo no sé quién se va a salvar de haber sido mencionado en un juicio para ser excluido de un partido, no quedarían muchos partidarios, menos en la DC”.

En concreto, la sospecha que recae sobre Rojas es su cercanía con el médico Patricio Silva Garín, imputado y procesado como autor del homicidio de Frei Montalva: hay testimonios en los expedientes que indican que llevó muestras de sangre al laboratorio de la Clínica Santa María y que eran indispensables para ver qué patógenos estaban afectando la salud del ex Presidente. Cabe señalar que Rojas no era médico del staff de la clínica.

Un segundo hecho apunta a que Rojas quien llama al doctor Roberto Barahona para que vayan funcionarios a realizar esta autopsia que no había sido solicitada por la familia Frei y que se mantuvo en secreto hasta el 2000. Pero el ex ministro niega este hecho: “Primero, para pedir una autopsia de ese tipo y para cualquier autopsia se tiene que tener la autorización de la familia, no de un médico, por lo tanto, yo no tenía facultad para pedir nada de ese tipo de cosas”, aseguró.

Según Rojas, “mi mayor crimen fue decir que la verdad no era de un asesinato sino que de una toxemia aguda post operación inicial, pero lo que sí puedo decir es que el tema de la muerte de Frei Montalva para mí fue un proceso muy doloroso. Fui un hombre de su extrema confianza, al punto que me nombró su ministro de Interior en el periodo más crítico de su gobierno”.