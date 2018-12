Activistas por los DDHH rechazan proyecto para conmutar penas: "Demuestran su actitud de perpetuar la campaña de impunidad"

Activistas por los derechos humanos manifestaron su rechazo al proyecto de ley que el Gobierno ingresó y que consiste en sustituir penas en tres casos específicos a personas condenadas por todo tipo de delitos, incluyendo aquellas que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad.

Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, sostuvo que esto representa un retroceso para lucha por la verdad y la justicia.

"Como en el Tribunal Constitucional solo lograron que se declarara inconstitucional exigir arrepentimiento, ahora recurren abiertamente sobre lo que tenían pensado. Presentan un proyecto de ley para así cumplir con compromisos que hicieron durante la campaña", dijo Lira.

A su juicio, con este proyecto "están buscando desesperadamente cómo dejarlos en libertad. Demuestran su actitud de perpetuar la campaña de impunidad que se alarga en el tiempo, porque ya no es suficiente que mantengan el pacto de silencio".

Lira aclaró a La Tercera además que la aprobación de este proyecto podría traer graves consecuencias, "sobre todo en psicológico y moral, ya que solo cuando la Corte ha dado libertades, ya se ha producido un daño importante".

"Han sido tan mezquinos para condenar crímenes atroces y demasiado generosos al otorgar beneficios", agregó.

En esa misma línea, la activista Cecilia Heyder señaló que "no me extraña para nada el proyecto del ministro Larrain. No podemos olvidar que era protector de la Colonia Dignidad".

"Cuando el proyecto se refiere a personas con enfermedades mentales y terminales, ¿Se acordará que nuestros familiares nunca tuvieron un mínimo de humanidad por estos asesinos? Encuentro aberrante que se les de libertad por un gesto humanitario es una burla a nuestro dolor", añadió.

"Nadie se ha preguntado qué nos pasará a nosotros cuando veamos a los asesinos de nuestros familiares y a nuestros torturadores en la calle. Las heridas aun no cicatrizan y nuestro dolor está intacto", finalizó.