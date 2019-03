Fiscal Arias ya tiene fecha para formalizar a Tito Rivera y revela que “Ezzati no ha prestado ningún tipo de cooperación”

La formalización del polémico sacerdote Tito Rivera por el sórdido episodio de la violación en la Catedral Metropolitana, un hecho que además salpica al cardenal Ricardo Ezzati, ya tiene fecha. La audiencia está fijada para el próximo 29 de marzo, informó este viernes el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias.

"Se le va a formalizar por el delito de abuso sexual. Hay ciertas agravantes que rodean este caso, como haber sido cometido por un ministro de culto, y al interior de la Catedral, en cuanto a que aquí existe el aprovechamiento por parte del imputado de una situación de superioridad que le permite abusar de la víctima", señaló el prosecutor a a T13 Radio.

La fecha para la formalización se conoce luego que Rivera -en una entrevista en La Red- hizo fuertes revelaciones sobre el comportamiento sexual del clero al asegurar que “el 50% de los sacerdotes chilenos son homosexuales”, y además reconoció que tuvo relaciones sexuales con hombres y mujeres.

Rivera pidió la dimisión de su estado clerical, una solicitud que ha sido acelerada por el arzobispado de Santiago y el propio cardenal Ricardo Ezzati, quien incluso pidió la “misericordia del señor” por el religioso.

Si bien Rivera respecto del episodio de la Catedral niega los hechos y según él, se trata de “una historia inventada, un montaje con el fin de sacar dinero", la convicción del fiscal Arias es distinta.

El prosecutor reveló que tomó declaraciones al denunciante del abuso, Daniel Rojas, a quien le realizaron pericias psicológicas que concluyeron que "sus declaraciones son verosímiles". A esto se suma que el sacerdote, "por ser ministro de culto, uno debería confiar mucho más en esa persona, que abusa de las circunstancias para cometer el delito", reflexionó el fiscal.

El caso involucra también el arzobispo de Santiago, porque de acuerdo al denunciante, le confesó el ilícito a Ezzati, pero éste le bajó el perfil a su relato y solamente le dijo que "orara". Además, ordenó que le entregaran 30 mil pesos. Pero el cardenal niega esta acusación y asegura desconocer al denunciante.

Según el fiscal Arias, en esta arista, “Ezzati no ha prestado ningún tipo de cooperación”. Se repite así un patrón, como ocurre en las otras indagatorias que tiene el fiscal contra el arzobispo por encubrimiento en casos de abuso sexual en los casos perpetrados por Jorge Laplagne y Oscar Muñoz Toledo, donde el cardenal ha optado por acogerse a su derecho a guardar silencio.

Por esas causas, la defensa de Ezzati estaba solicitando el sobreseimiento definitivo, sin embargo el prosecutor insistió en que desde la Fiscalía "tenemos la convicción de que aquí no hay que sobreseer. Llevamos una serie de antecedentes al Juzgado de Garantía de Santiago en el cual mostramos que aquí hay un caso con antecedentes como para oponernos al sobreseimiento. Vamos a trabajar para seguir investigando en relación a una formalización".

La queja de la defensa de Ezzati

Por otra parte, el abogado del cardenal, Hugo Rivera, dijo a La Segunda que "me llama profundamente la atención que todas las declaraciones que hace el fiscal Arias se apartan mucho de lo que dispone la ley penal. Si este es un problema judicial y penal, no es un problema de opiniones".

"Cuando se solicitó el sobreseimiento definitivo fue solo respecto de don Óscar Muñoz Toledo, porque ahí no hay ninguna conducta, de las cuales señala el Código Penal, como encubridora. Ese es el motivo por el cual en ese momento, en el que estábamos citados por esa causa, no nos íbamos a poner en una situación de declarar cuando teníamos la convicción absoluta de que no hay encubrimiento", agregó.

También insistió en que "el cardenal Ezzati no ha sido citado por la causa de Tito Rivera, solo fue citado por el caso de Muñoz Toledo y sobre esta causa fue solicitado el sobreseimiento definitivo".

"Respecto a Tito Rivera, se ha hablado mucho, pero habría que preguntarse después de la homilía que pronunció ayer el cardenal Ezzati, cuál es el estado de la causa canónica. Yo no conozco el estado de la investigación, pero a mí me da la impresión de que la causa está terminada y por eso el cardenal está pidiendo a su santidad que tome la decisión y prontamente. No es por las declaraciones de Tito Rivera en el programa Mentiras Verdaderas", indicó.

El abogado también comentó que "nosotros estamos pasando un momento complicado con la ventilación de los juicios penales (...) los juicios penales se discuten en la casa de la justicia. Respecto a que él hace mucho alarde de que se ganó...escuchen los argumentos de él, vean la resolución y no se le acogió ninguna tesis. El magistrado entró en una duda, pero una duda que no tiene ningún respaldo procesal".