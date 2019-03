Sacerdote Tito Rivera se victimiza y niega denuncias en su contra: es "un montaje con el fin de sacar dinero"

El sacerdote Tito Rivera negó las acusaciones que recaen sobre su persona, tras ser denunciado por Daniel Rojas, quien lo acusó de violación mientras éste estaba en la Catedral de Santiago.

Sobre la denuncia de Rojas, Riveras fue enfático y señaló que le impacta "la manera morbosa y grosera en que se relatan los supuestos hechos. La historia que él relata, para mi es una historia de ilusión. Él inventa esto".

"Esta historia es inventada, un montaje con el fin de sacar dinero", recalcó en entrevista con el programa Mentiras Verdaderas de La Red.

Sin embargo, no negó otros comportamientos que le fueron atribuidos: "he tenido algunas conductas homosexuales, sí, pero no me reconozco como homosexual", debido a que, según él, en la iglesia católica se da el ambiente para estas conductas.

"Había una suerte de consenso en que algunas maneras de relacionarse son naturales, vivir en comunidad entre hombres y una suerte de desprecio por la mujer (...) Me atrevería a decir que el 50% de los sacerdotes chilenos son homosexuales", planteó.

Tampoco negó que mantuviera su celibato, excusándose en que esto "es como el matrimonio, uno promete y al andar en el camino cae".

Rivera reconoció que estas denuncias "constituyen pecado, pero ahí llegamos a un círculo vicioso. Se peca y se confiesa, se peca y se confiesa, entonces esa especie de libertad para caer en el pecado y sentirse perdonado da la posibilidad de repetirlo", sentenció.