El dolor de cabeza de Chile Vamos: la derecha no sabe qué hacer con José Antonio Kast

Todavía no ha ocurrido la creación del Partido Republicano, pero desde Chile Vamos ya ha habido reacciones. Ello, ante la posible incorporación de la militancia que será dirigida por José Antonio Kast en la coalición de derecha.

Esta semana se conoció que Kast, líder de Acción Republicana, iniciará el próximo lunes los trámites para convertir el movimiento en el Partido Republicano, que será presidido -lo más probable- por el propio ex candidato presidencial.

La noticia ya ha generado reacciones en los otros partidos de derecha, considerando que Kast ha sido una figura que causado división al interior de Chile Vamos. De hecho, en los últimos meses se le ha visto reunido con algunos parlamentarios de la UDI y RN, como Camila Flores, Aracely Leuquén, Eduardo Durán, Miguel Mellado y Harry Jürgensen. De momento, hay dos diputados que ficharían por el nuevo partido: Ignacio Urrutia, quien ya renunció a la UDI, y el RN Cristóbal Urruticoechea.

Desbordes: "Es bueno que se constituyan como partido"

Luego de participar en la reunión de coordinación de los partidos oficialistas, el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, dijo al respecto que antes "tiene que armar el partido, por lo tanto no me quiero poner en casos hipotéticos de si nos piden o no entrar".

"Cuando pase eso, podremos opinar con tranquilidad, porque quizás no lo pida y vamos a estar hablando a favor o en contra innecesariamente", dijo Desbordes.

"Aquí habemos cuatro partidos y estamos en un baile bien bonito. Nos llevamos muy bien y no sabemos si alguien más quiere venir a hablar con nosotros, no tenemos idea. Y mientras no nos saquen a bailar, yo no puedo decir si o no", agregó el timonel RN.

"Me parece que es bueno que se constituyan como partido, porque eso le da una solidez distinta al proyecto que está encabezando y reiterar que no es mi adversario político".

En tanto, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, dijo que "como Chile Vamos, vamos a ver que ellos se constituyan como partido y que lo hagan. Y si hay en el futuro un interés por sumarse, esperaremos la solicitud formal por parte de ellos".

Sin embargo, aclaró que "nosotros vemos a Chile Vamos muy ordenado, con sus partidos muy unidos, estamos trabajando con el Gobierno, estamos gobernando (...) Creemos que la cohesión que tenemos va a seguir firme y unida".

"Chile Vamos es una coalición diversa, constituida por cuatro partidos, donde conviven distintos mundos y en esa diversidad lo más importante es la unidad de propósitos, el proyecto que nos une y el programa que hoy nos tiene gobernando", finalizó.

Desbordes descartó posibilidad de fuga

Sobre la posibilidad de que algunos militantes salgan de RN para aterrizar en el Partido Republicano, Desbordes aclaró: "Hay tres o cuatro diputados que aparecen mencionados constantemente y que me han pedido en todos los tonos que señale que a lo más fueron a una reunión. Los diputados que si han sido cercanos, me han señalado claramente que no piensan salir de RN".

"No hay fuga desde RN. Con todo, si alguien se quiere ir a Acción Republicana, está en su derecho. No hay problema con eso, es parte de la democracia. Si alguien que me dijera que se va de RN al PC o al FA, ahí si seria extraordinariamente complicado", concluyó.