Con recurso de protección salmonera noruega insiste en instalarse en el Canal Beagle de la Reserva Mundial de la Biósfera Cabo de Hornos

El pasado 7 de junio, la comunidad de Magallanes celebró como un triunfo la decisión adoptada por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (FF.AA.), quienes confirmaron la caducidad de las cuatro concesiones de la salmonera Cabo Pilar S.A, filial de la firma noruega Nova Austral.

Con esos obsoletos permisos, la empresa buscaba operar en las aguas de Cabo de Hornos. Pero la resolución enviada por el organismo a la Contraloría, donde se declaraba "caducada la concesión de acuicultura otorgada a Pesquera Cabo Pilar S.A.", terminaba por sepultar el proyecto de la empresa ligada a Nova Austral, con el cual pretendía instalar los cultivos de salmónidos en la Reserva Mundial de Biósfera, Cabo de Hornos. En específico, en el Canal Beagle, una zona que está, hasta ahora, lejos de las salmoneras y la acuicultura.

O eso es lo que creían en la comunidad magallánica. La cuestionada salmonera tenía un as bajo la manga. Desde Puerto Williams, los manifestantes que están en contra de las pesqueras indicaron a El Mostrador que el Contralor Jorge Bermúdez aún no toma razón de la resolución enviada por la subsecretaría de las FF.AA. De esa demora es la que, según fuentes informadas, Nova Austral estarían aprovechándose para interponer un recurso de protección y así evitar la inhabilidad con lo que se podría autorizar la siembra, a pesar de que estas concesiones están caducadas.

Estas concesiones son entregadas cada 5 años, con opción de renovarse. La primera concesión que se les otorgó a Nova Austral fue en el año 2009, por lo que su renovación le correspondía en el año 2014. Pero para obtener el nuevo permiso, tenían que ratificar que había movimiento en la zona. Es decir, estaban operando. A la fecha, aún no inician actividades en la zona, por lo que los manifestantes reclamaron la situación, lo que obligó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) a regularizar, lo que concluyó con la caducidad de estas concesiones.

El Canal Beagle es un lugar de suma importancia no sólo para la comunidad de Magallanes, sino que para el mundo ya que es una de las 24 áreas prístinas -salvajes- del planeta, por lo que esta concesión por la que lucha Nova Austral podría traer resultados "devastadores. Alterar los ecosistemas que aquí se encuentran no tiene retorno y es una pérdida para el planeta", como asegura la bióloga de la Universidad de Magallanes, Tamara Contador.

"No hay forma de poder medir este potencial impacto. No hay estudios que determinen la fragilidad del ecosistema subantártico. El Canal Beagle es uno de los canales patagónicos más diversos que hay. Hay flora y fauna nativa y endémica que podrían verse afectados", agrega Contador.

Pero esto no le importó a la empresa, ya que presentó un recurso de protección, donde acusan "omisión arbitraria e ilegal" del Sernapesca, para el otorgamiento de las clave "Sifa", esto es, del "Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura". Las concesiones que reclama Nova Austral, en resumen.

Los antecedentes

En el recurso presentado indican, en los antecedentes, que las concesiones están bajo propiedad, desde el año, 2009 de la pesquera Cabo Pilar, las que fueron transferidas desde la empresa Construcciones y Carpintería Naval Concar S.A.

Sin embargo, un año antes, una medida precautoria impuesta por el Tribunal Arbitral de Osorno decretó la suspensión "total de operaciones, ingreso de peces y estructuras". Esta fue ratificada, según detallan en Nova Austral, un año después por la subsecretaría de Pesca. Esta medida fue alzada recién en abril de este año.

Este es el punto clave en el que se sustenta, según el recurso presentado, el reclamo de Nova Austral, ya que en mayo de este año, la pesquera volvió a solicitar la concesión de la zona, la que fue rechazada por Sernapesca debido a que podían "transgredir lo ordenado mediante la referida medida precautoria". Ellos insistieron, recibiendo la misma respuesta de la autoridad.

De ahí nace su recurso de protección presentado contra Sernapesca, pidiendo que se anulen sus resoluciones y que les otorguen la clave "Sifa" para sus tres concesiones que solicitan, para seguir operando en la zona. Estas concesiones son la N° 1310 (Código de Centro N° 120100), N° 1314 (Código de Centro N° 120099), y N° 1570 (Código de Centro N° 120105).

En esta lucha no están solos, ya que los trabajadores de la salmonera salieron a defender a la empresa que les da trabajo. En la última marcha, por ejemplo, más de 400 vehículos se movilizaron a favor de Nova Austral.

Y es que la empresa ha venido diciendo que si no obtiene la renovación de la concesión, tendrá que despedir a más de mil trabajadores, ya que no podrán obtener beneficios por no poder vender salmones.

Esto, sin embargo, es desmentido por las comunidades magallánicas e indígenas, como la yagán. "Sabemos que los dirigentes sindicales, están siendo utilizados por los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras de los sectores industriales pesquero, salmonero y minero, al chantajear a los trabajadores de Nova Austral y de Mina Invierno, incitándolos a asistir junto a sus familias este domingo 16 de junio a una manifestación en Punta Arenas y Puerto Natales, organizada y financiada por Nova Austral", indican en un comunicado.

"Como organizaciones ciudadanas, movimientos sociales y comunidades locales patagónicas, señalamos que si se sigue permitiendo la expansión salmonera en la región, generará los mismos efectos devastadores que esta industria ha provocado durante 25 años en el Archipiélago de Chiloé, cuyo mar y playas se encuentran convertidos en un basurero industrial, sujetos a periódicas crisis sanitarias, sociales y laborales (despidos, cesantía crónica y pobreza). Asimismo, si continuamos con la explotación y uso del carbón, seguiremos permitiendo la destrucción de nuestra tierra, generando mayores emisiones de CO2, principal responsable del calentamiento global, desestimando el impacto socio-ambiental y la violación de los derechos humanos en las llamadas 'zonas de sacrificio ambiental' en el norte de Chile", agregan.

La otra arista: la Ley Navarino

No es lo único que reclaman los detractores y vecinos. En el mismo llamado de Nova Austral a sus trabajadores indican que si no logran las concesiones, tendrán que despedirlos. Pero tienen otros ingresos que están ligados a sus otras instalaciones.

Mediante el sistema de acceso a información pública solicitada a la Tesorería General de la República, se reveló que Nova Austral ha logrado, entre el año 2015 al 2018, bonificaciones de más de 80 millones de dólares. Todo gracias a la Ley Navarino.

La Ley Navarino, publicada en Diario Oficial del 14 de enero de 1985, establece, por un período de 50 años, una serie de franquicias tributarias y aduaneras a favor de los contribuyentes radicados en el territorio dela XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, fundamentalmente en la Isla de Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y parte de la costasur del Estrecho de Magallanes.

Las empresas beneficiadas con esta ley quedan exentas de pagar impuestos si venden o trasladan productos a las regiones más nortinas del país y al extranjero. Además, el Gobierno bonificará en un 20% el valor de los bienes producidos por ellos o el valor de los servicios prestados.

Nova Austral es una de las empresas beneficiadas, por su pesquera en la zona más austral. Y por las tres concesiones que requiere renovar en el inexplorado Canal Beagle.