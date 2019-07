Después de 2 días de críticas, Daniel Jadue retrocede y se disculpa con Bachelet: “Mi intención nunca fue atacarla”

Después de dos días de críticas, incluso desde las propias filas del Partido Comunista, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue rompió el silencio y acusó el impacto que tuvieron sus palabras contra la expresidenta Michelle Bachelet a propósito del informe de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela.

“He hablado con la presidenta Michelle Bachelet para pedirle disculpas, pues mi intención nunca fue atacarla a ella”, escribió el edil comunista en Twitter esta tarde, tratando de poner fin a una polémica abierta el fin de semana con la publicación de una entrevista en La Tercera.

En esa entrevista, el alcalde cuestionó la veracidad y la objetividad del informe sobre Venezuela de la oficina de Michelle Bachelet, asegurando que la exmandataria ha sido parte de tres gobiernos -sus dos periodos en La Moneda y también como ministra- que han sido contrarios al proceso bolivariano. No solo eso, acusó que la exmandataria “no dijo nada de los intentos de golpe que ella apoyó".

El edil comunista –y potencial carta presidencial- se llenó de críticas. Desde la oposición calificaron sus declaraciones como “destempladas e injustas” hacia la expresidenta y como propias de un “comunista dogmático”. Además, sostuvieron que la exmandataria tiene “credenciales democráticas intachables”.

Críticas desde el PC

Las frases de Jadue tampoco concitó consenso al interior del PC. “En este tema nosotros tenemos enfoques y matices distintos como militantes. Cuando hablamos del tema Venezuela cada uno enfatiza cuestiones que pueden ser distintas”, dijo la diputada Camila Vallejo, desmarcándose del jefe comunal.

En tanto, los ex ministros comunistas de Bachelet tampoco se plegaron a los dichos de Jadue. Claudia Pascual (ex Sernam) dijo a La Tercera que “la opinión PC sobre informe está en la declaración de hace unos días. Y en ella no expresamos nada sobre la Alta Comisionada”, mientras Marcos Barraza (ex Desarrollo Social) sostuvo que “el respeto a Michelle Bachelet en materia de derechos humanos y credenciales democráticas está intacto”.

Más dura la diputada comunista Carmen Hertz quien dijo enfática en señalar que respecto a las declaraciones de Jadue “soy tajante en calificarlas de inaceptables” aun cuando sostuvo que el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos tiene deficiencias debido a que no menciona "los llamados de Donald Trump a una injerencia militar".

Ahora, una vez conocido el mensaje de disculpas de Jadue, la diputada comunista Camila Vallejo comentó esta declaración, señalando que "valoro mucho que Daniel se haya disculpado, demuestra su grandeza en ese sentido, reconocer un error y pedir disculpas. Nada más que decir, valoro la declaración del compañero".