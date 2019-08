Dichos de Chadwick enredan votación de Ley Corta Antiterrorista y acusan al ministro del Interior de tener “tejado de vidrio”

El atentado explosivo en una comisaría en Huechuraba y el fallido ataque contra el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, marcaron la agenda noticiosa hace dos semanas. En aquella instancia, el Presidente Sebastián Piñera llamó a la oposición a aprobar cuanto antes la Ley Antiterrorista.

Con la situación un poco más calmada, y a un día de que se vote en el Senado tras ser aprobada por la comisión de Constitución de la misma cámara, el actual ministro de la cartera, Andrés Chadwick, insistió nuevamente en la Ley Antiterrorista, asegurando, de manera alarmante, que los responsables del ataque no eran delincuentes.

"No estamos enfrentando a un mero delincuente, sino que a organizaciones que tienen apoyo muchas veces no solo nacional, sino que también del exterior. Enfrentamos a un adversario y a un enemigo poderoso", dijo en entrevista con el diario La Tercera.

La frase desató una ola de críticas, partiendo desde la misma comisión de Constitución. De hecho, el presidente de la instancia, el senador PPD Felipe Harboe decidió citarlo para que explique sus dichos.

"Se trata de una declaración extremadamente grave, muy delicada, que por una parte, si resulta ser cierta, llama la atención que el señor ministro haya utilizado un medio de comunicación para expresarla cuando en realidad eso puede poner en riesgo el éxito de la investigación que se está llevando adelante", planteó.

En ese sentido, agregó que si Chadwick no tiene antecedentes suficientes para que respalden su afirmación, "es extremadamente delicado porque sería una imprudencia mayor, toda vez que sitúa a Chile en el contexto de un país donde estaría existiendo actividad terrorista financiada internacionalmente, lo cual es extremadamente complejo".

"Así es que en razón de lo anterior, vamos a invitar al señor ministro a la Comisión de Seguridad del Senado para que pueda ampliar esta información y explicar sus dichos para saber qué tipo de antecedentes reales, ciertos y concretos, se manejan respecto de esta situación", sostuvo.

"Andrés está un poquito acelerado"

Un poco más duro fue el senador DC Francisco Huenchumilla, quien en el pasado ya había criticado el manejo comunicacional del Gobierno, aprovechando el ataque explosivo para impulsar su Ley Antiterrorista. Ahora, tras los dichos de Chadwick, reafirmó su postura.

“Mantengo el rechazo a una ley mala, que no soluciona nada. Existe una política mentirosa que tiene el gobierno respecto de esta ley. El gobierno está engañando a la ciudadanía, porque esta ley no soluciona nada. El combate al terrorismo significa tener medidas preventivas, antes que ocurran los hechos y esta ley es una modificación al Código Procesal Penal y no soluciona ningún problema de fondo”, dijo.

Después criticó a Chadwick: “El ministro del Interior en el Estado chileno es el llamado a poner una cierta cordura y prudencia en las palabras. Entonces creo que Andrés está un poquito acelerado. Y yo lo llamo a que se calme y conversemos seriamente este tema porque no está haciendo las cosas bien, porque tiene demasiado tejado de vidrio en todo lo que ha pasado en el año y medio que lleva de gobierno, donde le hemos perdonado muchas cosas como para que siga sobregirándose en esta materia”, afirmó.

Llamado del Senado

La votación se realizará mañana en el Senado. Pero eso pasó a segundo plano para el presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana (PPD), quien aseguró que “no es la primera vez que (Chadwick) trasciende que habría algún tipo de apoyo internacional (…). Si esta información es real, bueno, debe ser puesta en conocimiento de la sala, porque atañe directamente a la discusión que estamos teniendo en estos días”, sostuvo.

Después agregó que "es muy difícil separar esto con la votación. No creo que haya algún senador que diga ‘voy a votar a ciegas este proyecto’ sin querer o buscar inquirir antecedentes detallados de lo que ha planteado el ministro. Creo que esto puede generar una discusión bastante transversal, si eso finalmente no ocurre, incluso se pone en duda la votación de mañana”.

“El ministro del Interior, dado la seriedad de este tema, debiese dejar de lado cualquier medida efectista. Creo que este es el momento de dejar las encuestas de lado y abocarnos de manera seria y rigurosa a analizar este tema, más con el último antecedentes que nos ha señalado en los últimos días”, sentenció.

La defensa desde el Gobierno

En el Palacio de La Moneda, de inmediato salieron a blindar al cuestionado Chadwick. La vocera Cecilia Pérez dijo que el ministro fue "muy responsable", y apuntó a los que lo criticaron como responsables de que no se apruebe la ley.

"El ministro Andrés Chadwick es un ministro muy responsable y el país lo sabe y nosotros creemos que algunos se amparan en buscar peros para no avanzar en la aprobación de una ley (Antiterrorista) que es necesaria para nuestro país", dijo en un punto de prensa.

"No busquemos peros, hablemos de cara la ciudadanía, demos una señal a nuestro país de que no vamos a permitir terrorismo en Chile y aprobemos definitivamente esta ley", afirmó Pérez, de cara a la votación de este martes que se dará en el Senado.

Sobre las críticas de Huenchumilla, quien dijo que Chadwick estaba "acelerado", Pérez enfatizó que "no nos gustan las descalificaciones, no es bueno para Chile, no es lo que los chilenos quieren, al contrario, quieren que en estos temas que son tan importante y en todos los temas se pueda discutir con altura de miras".