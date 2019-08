PS pone el grito en el cielo tras acusaciones de Cecilia Pérez sacándole en cara su “relación con el narcotráfico”

Los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, en contra del Partido Socialista, enrostrándole a esta colectividad “la relación que tiene con el narcotráfico” encendió literalmente la arena política este lunes.

La bancada de senadores de la tienda opositora anunció que congelará las relaciones con el Ejecutivo, y en conjunto con sus correligionarios diputados advirtieron que vetarán el ingreso de subsecretarios a ciertas comisiones del Congreso. Pero la represalia socialista no se quedó ahí y algunos diputados señalaron que estudiarán acciones judiciales contra la ministra secretaria general de Gobierno.

La polémica comenzó esta mañana, cuando luego del comité político la ministra partió su habitual declaración fustigando la posibilidad de que esta semana se concrete la presentación del PS de una acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

“Ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico”, espetó la ministra Pérez.

“Acá lo que está haciendo el PS es una irresponsabilidad (…) Están muy equivocados si creen que los chilenos son tontos (…) ¿Por qué se han hecho los lesos durante tanto tiempo? ¿Por qué buscan con cortinas de humo no dar cuenta ante la ciudadanía lo peligroso que puede ser la relación del narcotráfico y el crimen organizado cuando se introduce en el sistema de partidos políticos? ¿Por qué no han dado una explicación coherente, por qué no han tenido reacciones firmes?”, dijo la ministra.

Indignación PS

Tras esta declaración, en el PS se encendió la indignación, sobre todo porque toca una hebra sensible para la colectividad como la acusaciones de narcovotos y la situación de la comuna de San Ramón.

Una de las declaraciones más indignadas fue la del diputado Jaime Naranjo. “Ella ha hecho una declaración de guerra al PS (...) así que nosotros le declaramos la guerra al gobierno en este sentido, mientras ella no se justifique. Si quieren guerra, guerra tendrán”.

Por la tarde, a través de una declaración pública, la mesa del partido expresó que rechaza “tajantemente los ataques injuriosos” de la ministra y la emplaza a “entregar todos los antecedentes ante la justicia, como es su deber como funcionaria pública”.

Luego, exige a la vocera “que se retracte y pida disculpas a todos los y las socialistas que se han visto profundamente agraviados con sus dichos”.

Finalmente, señala que “la vocera representa al Presidente de la República y debe comportarse a la altura de lo que se espera tanto de los ministros de Estado como de todos los altos funcionarios de Gobierno. Es por ello que ante este agravio injustificado hemos resuelto congelar las relaciones políticas y parlamentarias con el Gobierno”.

Las medidas de los parlamentarios

A nivel parlamentario, el senador Carlos Montes sostuvo que la ministra “pasó todos los límites” y por ello la bancada de senadores “ha acordado suspender las relaciones con el gobierno, suspender el diálogo con el gobierno mientras no clarifique sus dichos, mientras la vocera no dé los fundamentos y si los tiene que los entregue a la justicia. Creemos que los insultos de la vocera de gobierno lo único que hacen es hacer daño en el trabajo del parlamento, en el trabajo del Senado en este caso”.

Otro senador, Rabindranath Quinteros, sostuvo que “por una parte, el Presidente llama a la unidad, llama a que colaboremos, llama a que pongamos urgencia a los proyectos, que no pongamos obstrucción, jamás lo hemos hecho, por lo que no logramos entender cuál es el afán de la vocera de insultarnos tan brutalmente. No logro entender lo temerario de la ministra vocera”.

En tanto, el jefe de bancada de los diputados PS, Manuel Monsalve calificó de “gravísimas” las acusaciones de la Vocera y anunció que “nosotros vamos a analizar como PS acciones judiciales, las estamos analizando para saber si es posible presentarlas”.

Por su parte, el diputado Naranjo aseguró que “yo creo que la ministra vocera de Gobierno es claramente responsable de la situación que vive el gobierno del Presidente Piñera, ya que no está comunicando bien y cuando no comunica bien comete estas chambonadas, porque no puedo decirlo de otra manera, de hacer una acusación tan grave y tan delicada”.