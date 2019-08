Piñerismo sale en bloque a desacreditar la denuncia contra Bernardino Piñera

"Cuesta creer el cuento del tío”. Este escueto tuit del ministro de Salud, Jaime Mañalich, encendió toda una polémica en redes sociales y refleja cómo el círculo cercano del Presidente Sebastián Piñera salió en su defensa luego que el Vaticano abriera una investigación contra el tío del mandatario, el arzobispo emérito de la Serena, Bernardino Piñera.

El religioso de 103 años enfrenta una denuncia de abuso sexual a un menor de edad, pero tras conocerse el hecho, su sobrino el Presidente Sebastián Piñera, aseguró que "me cuesta creer en una denuncia que se hace más de 50 años después de ocurridos los eventuales hechos a un hombre que hoy tiene 103 años de vida”.

La reacción del Presidente fue respaldada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, también sobrino del obispo denunciado, para quien “las palabras del Presidente Piñera me interpretan por completo”.

Mientras, al tuit de Mañalich se sumó el exintendente de Piñera en la Araucanía Luis Mayol. En tono irónico, el actual panelista de “Estado Nacional” de TVN escribió en redes sociales: “Noticia en desarrollo: Citan a declarar a los Huasos Quincheros para que informen sobre todo lo que sepan del “Cura de mi Pueblo”, que en parte de la canción dice: “Cura de mi pueblo, cuando yo era niño, me dabas santitos y me hacías cariño”. Dicha falta no estaría prescrita”.

Pese a esta defensa del piñerismo, la posición del Mandatario ha sido criticada incluso dentro de su mismo sector político. Para el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, la apelación a la antigüedad de la denuncia no corresponde. “Los dichos del Presidente los entiendo de la reacción del momento, de alguien que se ve afectado por algo que efectivamente duele (…) Quizás él debería haberse omitido en referirse a los años, pero frente a una situación que lo afecta personalmente, entiendo que en ese tema se haya equivocado", aseguró a Radio Infinita.

"El tiempo no será nunca más un cómplice de los abusadores"

Desde la oposición a Piñera le enrostran que promulgó el 11 de julio pasado la ley que declara imprescriptibles ante la Justicia los delitos sexuales contra niños y adolescentes. La normativa introduce un nuevo artículo en el Código Penal que garantiza a las víctimas el poder ejercer las acciones tendientes a llevar ante la justicia los hechos que afecten la integridad de los menores de edad, sin estar limitadas por plazos de tiempo para perseguir a los agresores. “El tiempo no será nunca más un cómplice de los abusadores, ni un aliado de la impunidad”, dijo en aquella oportunidad el Jefe de Estado.

Por eso, a Piñera le recordaron el hashtag de la ley: #ElTiempoNoEsExcusa, como escribió la diputada comunista Karol Cariola, mientras otros senadores de oposición también hicieron ver lo inconveniente de las palabras del Jefe de Estado.

“Si algún comentario de la primera autoridad de país cabía, es que esta acusación tenía que ser investigada, pensando en que hace unos meses se fue a ley la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores”, recordó la senadora DC Ximena Rincón.

Por su parte, el senador Alejandro Guillier escribió que “entiendo que como sobrino de Bernardino Piñera esté impactado por denuncia en su contra por abuso sexual de un menor, pero su declaración como Jefe de Estado es a lo menos inconsistente a un mes de promulgar ley de imprescriptibilidad de abusos a menores”.

A su vez, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, dijo a CNN Chile que “el Presidente tiene que delimitar su parentesco respecto a otro rol que es el de jefe de Estado y de Gobierno”.