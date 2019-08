PS se quedó esperando las disculpas de Piñera y decide mantener veto a asesores y subsecretarios en el Congreso

La reunión que sostuvo el Presidente Sebastián Piñera con los líderes del Senado, Jaime Quintana (PPD), y de la Cámara, Iván Flores (DC) solo hizo encender aún más la molestia del Partido Socialista, sobre todo porque el Mandatario hizo oídos sordos a la petición de excusas luego de las declaraciones de la ministra vocera Cecilia Pérez contra el partido al que acusó de tener vínculos con el narcotráfico.

“El Presidente Piñera demostró que no tiene voluntad para buscar una salida a este conflicto”, dijo el vicepresidente del Senado, Alfonso De Urresti, quien manifestó su inquietud de que La Moneda no quiera solucionar el problema y confirmó que se mantendrá la decisión de que asesores y subsecretarios no ingresen a las comisiones de la Cámara Alta como ocurrió esta semana.

Mientras, el timonel y senador socialista, Álvaro Elizalde, sostuvo que “el Gobierno ha estado lejos de ser un actor fundamental en la promoción de la preservación de un clima de respeto de la convivencia democrática”, y otros senadores también se pronunciaron. Para Rabindranath Quinteros “a este Gobierno le cuesta reconocer sus errores”, mientras José Miguel Insulza, aseguró que el Ejecutivo “tiene que entender que los insultos dirigidos son muy graves, se trata de un ataque artero, que lo vamos a responder como se merece”.

A su vez, Carlos Montes insistió en que “debe existir una respuesta a la altura del daño provocado no sólo al Partido Socialista, sino también al sistema de partidos y sobre todo a la democracia”.

“Ayer el Presidente Piñera podía haber expresado sus disculpas privadas y públicas al PS a nombre del Gobierno, aunque es la ministra vocera la que debe admitir que se equivocó, sin embargo opto por eludir el problema”, dijo De Urresti, quien además apoyó la acción de los senadores Rabindranath Quinteros (PS), Yasna Provoste (DC) y Pedro Araya (independiente) quienes hoy acudieron al Ministerio Público para presentar una denuncia que tiene como objetivo que la ministra Pérez fundamente la denuncia que hizo en contra del PS.

"Es una grosería lo que hizo"

A esta arremetida se sumó un histórico del PS, el exsubsecretario del Interior del Gobierno de Michelle Bachelet, Mahmud Aleuy, quien señaló que el episodio refleja la “falta de conducción” del Gobierno. “Ha ido socavando, más de lo esperado, las relaciones entre las instituciones, esta semana hay varios ejemplos respecto de ello. Ha perdido progresivamente el control de la agenda. Y, además, ha dejado al gabinete como un gabinete interdicto”, dijo en Infogate.

En esta línea, añadió que “si esto fuera un régimen parlamentario, el primer ministro estaría fuera hace rato, como es un régimen Presidencial, eso no se puede hacer”.

Respecto a los dichos de la portavoz, Aleuy dijo que “uno no puede andar denostando a las instituciones, el PS es una institución en Chile (…) De qué pedestal esta señora (Pérez) se permite hacer esa afirmación. Es una grosería lo que hizo”.