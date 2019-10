El duro análisis de Huenchumilla tras el fracaso de la acusación constitucional: “La centroizquierda está en deuda consigo misma”

El fracaso de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, sigue siendo materia de análisis en la oposición. Tras las recriminaciones en todas direcciones que marcaron las primeras horas luego del traspié en la Cámara de Diputados, desde el Senado también hubo comentarios sobre el estado actual bloque opositor y su proyección.

Para el senador DC Francisco Huenchumilla, lo sucedido en la Cámara “viene a corroborar una vez más que la centroizquierda está en deuda consigo misma para lograr consensos vinculantes que sean respetados y que signifiquen un plus frente a la ciudadanía y que esto no se desfonde porque algunos parlamentarios no tengan affectio societatis”.

Según el parlamentario por La Araucanía, la presentación de la acusación constitucional fue “un error político” y claramente hubo una falla de cálculo en su presentación –impulsada desde el partido Socialista- y en la votación. “Fue un error político lo que se cometió, una mala implementación, un mal diagnóstico”, indicó.

Esto, porque de 83 votos que componen la oposición en la Cámara, finalmente solo votaron 72 votos a favor del libelo. De las filas de la oposición votaron en contra los DC Jorge Sabag y Matías Walker, el ex-PPD Pepe Auth y los independientes Pedro Velásquez y Karim Bianchi, en tanto se abstuvieron Patricio Rosas (ex-PS) y el independiente René Alinco.

Además, otros tres parlamentarios de la exNueva Mayoría se ausentaron: el DC Miguel Angel Calisto y el radical Fernando Meza por andar de viaje, y el PPD Tucapel Jiménez por encontrarse hospitalizado.

De los parlamentarios descolgados, el más criticado ha sido Pepe Auth, a quien varios parlamentarios de la ex Nueva Mayoría han pedido que deje su cargo de segundo vicepresidente de la Cámara. Un puesto al cual arribó, precisamente, gracias al acuerdo administrativo de la oposición a la cual ahora dio la espalda.

Affectio societatis

A juicio de Huenchumilla, tomando en cuenta el resultado final de la votación - donde hubo una clara tendencia a lo que los analistas han denominado como el “transfuguismo” en las filas opositoras- “la oposición no ponderó los objetivos políticos y no logró generar el affectio societatis respecto de esto, porque la realidad indica que siempre hay parlamentarios que tienen un affectio societatis disminuido y que a la primera de cambio salen a votar como quieran”.

De cara a lo que viene para la oposición, el senador falanngista pidió enfocarse en el debate de las “ideas” frente a la agenda legislativa del Gobierno, por ejemplo en materias como en las reformas previsionales y de modernización tributaria.

Y en este sentido, recomendó a la oposición “hacer un diagnóstico adecuado sobre con quienes cuenta y no cuenta en este affectio societatis en el futuro”.