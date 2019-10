La Semana Política: la reaparición protagónica del “transfuguismo" en las abstenciones que sepultaron la acusación contra Cubillos

El triunfo del oficialismo con el rechazo de acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, caló hondo en las huestes de la oposición. Más aún, con el alineamiento de cinco diputados de la ex Nueva Mayoría que votaron en contra del libelo, entre ellos (los DC Matías Walker y Jorge Sabag, el ex PPD Pepe Auth y los independientes Pedro Velásquez y Karim Bianchi), más las abstenciones de Patricio Rosas (ex PS) y el independiente René Alinco.

El triunfo en la Cámara fortalece a la cuestionada secretaria de Estado y le da un importante impulso al Gobierno para la tramitación de la reforma tributaria y de pensiones. Para hablar de esto, en un nuevo capítulo de La Semana Política en El Mostrador, el director ejecutivo, Federico Joannon, conversó con los analistas políticos Marco Moreno y Claudio Fuentes.

Con respecto a la agitada votación de ayer en la Cámara de Diputados contra la titular de Educación, Marco Moreno -director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central- sostuvo que "la lección que nos deja lo que ocurrió es que efectivamente la fragmentación del sistema político chileno está mostrando o evidenciando las dificultades que se dan cuando tienes un sistema, especialmente en la Cámara de Diputados, donde los alineamientos se hacen más difíciles producto de esa fragmentación".

"Hay parlamentarios que votaron en contra que podrían caber dentro de lo que en la literatura científica de la ciencia política se denomina como el "transfuguismo" en política. Claramente responden a esa lógica el caso del diputado René Alinco y del diputado Patricio Rosas, que si bien se abstuvieron, sus votos se sumaron a la mayoría", explicó.

En relación al "transfuguismo" en política, Moreno indicó que "no tenemos muchos mecanismos para contrarrestarlo, a pesar que en otros países existen mecanismos que regulan y evitan esto. En Chile, no existe legislación efectiva respecto de este tipo de conductas de algunos parlamentarios que se alejan de cierta manera del sector en el que fueron electos".

"Esto evidentemente es una complicación para la oposición. Aquí estaba en juego también el tema de cómo se van a conformar los pactos electorales de cara a lo que va a ocurrir el próximo año. La DC, de cierta manera, estuvo disciplinada salvo un par de diputados como los académico.

"Eso es un buen punto, pero como partido, la DC fue parte de la oposición, que era uno de los temas que estaba en el aire. La DC no se descolgó, hubo dos diputados, pero no fue el bloque, no fue el partido", complementó Federico Joannon.

La exitosa estrategia del Gobierno

Por su parte, Claudio Fuentes –académico de la Universidad Diego Portales- sostuvo que "yo agregaría unos elementos de la estrategia para enfrentar la acusación constitucional. Primero, desde el punto de vista del Gobierno, yo creo que fue bien inteligente su estrategia de colocar al abogado, Francisco Cox, quien giró el debate hacia la defensa de los derechos, no tanto el argumento más político propiamente tal, sino que se pensó una estrategia detrás de cómo diversificar y vestir esta acusación con un argumento que era distinto a lo que se podía esperar de la derecha".

"Segundo, desde el punto de vista del Gobierno, éste tenía que buscar votos, conseguir una mayoría, y lo logró. Se cumplió el objetivo por distintas razones, y puede haber sido pirquineo de votos", dijo el académico de la UDP.

"Algunos regalitos por acá en el distrito", agregó Joannon.

Para Fuentes, además, la votación en la Cámara puede tener proyecciones. "Se logra el objetivo que va a tener consecuencias futuras, en lo que viene del debate político tributario o de pensiones, 40 horas, etc. Es decir, hay una estrategia diseñada para lograr un objetivo, el cual se logró. Entonces, desde esa perspectiva, el Gobierno sale ganando y sale fortalecida la ministra Cubillos. Fue un doble golpe para la oposición", señaló

Los costos políticos

“¿Crees que los parlamentarios de oposición que se descolgaron, van a pagar algún costo político por esto?”, preguntó Joannon a Fuentes.

"A lo mejor en el corto plazo sí. Este tema de que hay dos o tres que son más relevantes, particularmente Matías Walker de la DC y Pepe Auth, que eran reconocidos como más de oposición. Sabag por ejemplo, es un demócrata cristiano que siempre ha votado por la derecha, entonces hay ahí actores que tienen un costo político. Otros son más desconocidos, como Pedro Velásquez y Karim Bianchi. Entonces acá hay votos claves para el futuro, que son independientes y más manejables y que no creo que paguen costo político tan grande", respondió el académico de la UDP.

"Hay un diputado que es del comité del Frente Amplio y que anteriormente fue socialista, Patricio Rosas. Él debería pagar un mayor costo político porque ya el descuelgue es mayor", añadió Joannon.

Respecto a este caso puntual, Moreno complementó señalando que “el diputado Rosas formaba parte del comité de RD hoy día, por lo tanto, vamos a ver qué acciones toman en relación con este parlamentario, y lo mismo respecto de Walker y Sabag”.

En esta línea, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central sostuvo que "se están planteando en este minuto varias acciones que dentro de la oposición se están dando, y la censura a la mesa de la Cámara de Diputados es algo que se está discutiendo".

"Porque Pepe Auth integra la mesa de la Cámara", complementó Joannon respecto al segundo vicepresidente de la Corporación.

Con respecto al posible costo político para miembros de la oposición que se alinearon con Chile Vamos, Moreno afirmó que "pagan poco costo, porque además estos diputados, como no responden a partidos, salvo Walker y Sabag, para la conformación de los pactos electorales de cara a las próximas elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales no tienen nada que perder, porque ellos seguramente no van a llevar candidatos. Entonces, desde el punto de vista de las alianzas, no los afecta. Por lo tanto, el costo que pagan ellos es bajo".

Pero sí habrá impacto en otros ámbitos, como un eventual nuevo uso de la acusación constitucional. "Un instrumento importante, como la acusación constitucional seguramente va a quedar en desuso, ya no creo que en lo que resta del mandato del Presidente Sebastián Piñera, se lleven adelante acusaciones constitucionales porque ya han fracasado tres de la oposición: esta de Cubillos, la anterior del exministro de Salud, Emilio Santelices y la del Fiscal Nacional, Jorge Abbott", añadió el analista.

Cubillos: el fortalecimiento de su estilo confrontacional

“¿Alguien más gana y quién más pierde?”, planteó Joannon.

"En términos de ganadores, yo creo que la oposición, si hubiera ganado con la acusación constitucional, el argumento era que iban a convertir a la ministra Cubillos en una Juana de Arco. Resulta que, como perdieron la acusación, ahora la convirtieron en una potencial presidenciable", respondió Fuentes.

"Senadora de todas maneras", planteó Joannon.

"Marcela Cubillos representa una cierta ideología, una forma de hacer política y yo creo que eso sí estaba en juego y finalmente ganó, ganó esa postura, y por lo tanto, se fortalece un estilo de hacer política más confrontacional, que va más al choque, que defiende ciertas posturas", agregó Fuentes.

"Que no le importa ir al límite de la ilegalidad con tal de cumplir con sus creencias ideológicas”, añadió el director ejecutivo de El Mostrador respecto al estilo de la titular del Mineduc.

Caso Salaberry: El conflicto por la "hegemonía" entre la UDI y RN

Otro personaje que ha marcado la agenda noticiosa de la semana sin duda es el ahora exsubsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, cuya salida fue oficializada el martes luego de la revelación de sus malas prácticas como el uso abusivo de poder y el reprochable trato a funcionarios municipales.

Sin embargo, este episodio también ha derivado en una tensa pugna entre la UDI y RN, y una posible operación en contra del protegido de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, presidenta del gremialismo.

"Me da la sensación de que aquí hubo una macropelea política, entre RN y la UDI", sostuvo Joannon.

De hecho, con respecto a esta tensión entre los partidos oficialistas más importantes del país, Claudio Fuentes, sostuvo que "de aquí a las primarias vamos a ver este conflicto permanente, porque en el fondo es un conflicto por la hegemonía del sector".

Por su parte, Marco Moreno precisó que "explicar lo que ocurrió con Salaberry, supone también poner sobre la mesa esta idea de que en política cada vez más la forma es el fondo y cada vez más los ciudadanos, a través del uso de las tecnologías y del rol de los medios de comunicación, están haciendo evaluación de sus dirigentes no al final, sino que durante todo el proceso en el que estos están ejerciendo sus cargos".

"Lo que le pasó a Salaberry fue justamente que las formas, la manera en que él trató a un ministro de fe como era el funcionario de seguridad, el intento de la hermana de sacar el parte y ocultar la situación. De alguna manera muestran que ese tema, en Chile por lo menos y en buena hora, está siendo cada vez menos tolerado", agregó.

"El subsecretario de Desarrollo Regional administra la billetera respecto de las regiones y vienen las elecciones de gobernadores regionales, así que es clave esa billetera", dijo Joannon.