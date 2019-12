Hugo Herrera pone el punto sobre las "íes" y suma "una crisis presidencial" a la social y política en Chile

El autor de Octubre en Chile, Hugo Herrera, analista político y escritor, abordó en entrevista con El Mostrador lo ocurrido desde el 18-O, fecha en que comenzó de manera más intensa el estallido social. Y el análisis lo hace no solo desde su condición de autor del libro, sino también en su calidad de exconsejero de Chile Vamos.

A su juicio, los factores para asegurar que estamos en una "crisis hermenéutica" son "el desajuste profundo entre el pueblo" y "las instituciones, los discursos y las élites políticas". "Todos sabíamos que estábamos en una crisis, pero el político es el capaz de percibirlo antes y encauzarla, y ahí es donde estamos en crisis. No tenemos políticos capaces de eso", agregó.

"Consta que hay una acumulación de fuerzas. Esta es una crisis que se venía cantando en distintos tonos desde hace mucho tiempo. Pero nadie adelantó cómo iba a estallar. Efectivamente estamos en un nivel 'tectónico" del entramado social y institucional, por lo que es una crisis importante", explicó, haciendo un símil entre la crisis social de Chile y un movimiento sísmico.

"No es una crisis trivial", puntualiza Herrera. "Es una crisis social", porque "el pueblo no está siendo reconocido por la institucionalidad y los discursos políticos".

En entrevista con El Mostrador, detalla en extenso los problemas que vive "el pueblo", los que detonaron finalmente la crisis. "Eso y más una clase política que no tiene ninguna conciencia territorial", subrayó.

"Estamos en una crisis profunda que no se va a acabar ni en meses ni en años", aseguró. Y dentro de esas crisis también se encuentra la presidencial. "Mientras los acuerdos políticos no se recompongan, no hay caso", sentenció.

Según Herrera, Piñera "ve la realidad distorsionada".