Diputado Verdessi se apronta para enfrentar a Piñera: "Nuestra misión es establecer la responsabilidad política del Presidente de la República”

Por 3 votos a favor y dos en contra, la Comisión que revisó la acusación constitucional contra el Presidente de la República, aprobó el informe sobre el libelo que imputaba la responsabilidad del mandatario en las violaciones a los Derechos Humanos generalizadas contra la población desde el 18 de octubre.

Hoy, la acusación constitucional cumplió su primer trámite al ser aprobada por la comisión revisora. La votación contó con los votos a favor de los diputados Boris Barrera (PC), Gastón Saavedra (PS) y Daniel Verdessi (DC). En contra se manifestaron Sofía Cid (RN), y Gastón Von Mühlenbrock (UDI).

El diputado Boris Barrera en su voto a favor de la Acusación, destacó que el propio Presidente de la República, en su discurso realizado en el Día Internacional de los Derechos Humanos, despejó dudas respecto de la responsabilidad que le cabría.

Piñera afirmó que los derechos humanos son violentados también “por las omisiones de aquellos que tenemos la obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos”. Pese a que no soy abogado, recuerdo un viejo aforismo jurídico que todos conocemos que reza que ‘a confesión de parte, relevo de pruebas’”, dijo el parlamentario PC.

Este jueves 12 de diciembre será la Sala de la Cámara de Diputados quien tendrá que votar la Acusación Constitucional contra Sebastián Piñera.

"Nuestra responsabilidad es establecer la responsabilidad del Presidente"

Luego de que se aprobó la comisión revisora, el diputado DC y presidente de la comisión, Daniel Verdessi sostuvo que mañana defenderá la acusación constitucional contra el Presidente Piñera, destacando que "es necesario un nuevo estándar en la institucionalidad que respete los derechos humanos".

El voto del mismo Verdessi, fue lo que inclinó la balanza para que el libelo acusatorio fuese aprobada y pasara a ser revisada en la Sala de la Cámara de Diputados en la jornada de mañana.

“Este es un hecho histórico, queremos fijar un nuevo estándar que nunca más puede franqueado en el respeto a los derechos humanos", dijo el parlamentario.

"Un gobierno que se pone a una dura prueba, como fue la situación de llamar a un estado de emergencia, no es un obstáculo para que se respeten los derechos humanos en Chile”, agregó.

Con respecto a este proceso, Verdessi sostuvo que "nuestra responsabilidad como Parlamento, como Cámara de Diputados, es la de establecer la responsabilidad política del Presidente de la República”.

En cuanto a la defensa que deberá realizar en Sala, el parlamentario DC sostuvo que “en estos casos el voto es personal, no pretendo convencer más que a los que quieran escuchar mis argumentos. Hay dos elementos mañana, si la cuestión previa es rechazada, entonces recién se ve el fondo y tendría que presentar el informe de la Comisión”.

“Lo elementos jurídicos y constitucionales que se hablan, no obstruye a que sea visto el tema político, la responsabilidad política del Presidente de la República está presente y ese es el eje de rechazar la cuestión previa. No basta con que no haya una responsabilidad jurídica aparente, yo creo que sí la hay y eso está en que los presidentes también tienen que responder políticamente por lo que ocurre”, detalló.