RN no abandona a Guevara y Desbordes acusa a la oposición de apoyar “al violentista que está tirando la molotov”

En medio de los días más complejos que atraviesa el intendente metropolitano Felipe Guevara, los integrantes de la mesa directiva, la Comisión Política y de la Juventud de Renovación Nacional lo visitaron para entregarle su apoyo a un día de ingresada la acusación constitucional de la oposición en su contra.

Liderados por el presidente de la colectividad, Mario Desbordes, los diputados Paulina Núñez, Marcela Sabat, Karin Luck, Sebastián Torrealba y Eduardo Durán, se reunieron con el jefe del gobierno metropolitano acusado de impedir el derecho a reunión y a manifestación, luego el copamiento policial de la Plaza Baquedano el pasado viernes 17 de diciembre.

En la oportunidad, Desbordes reiteró que la autoridad regional es inocente de las acusaciones que se le imputan y calificó la iniciativa de los partidos opositores como “un show comunicacional”.

“No hay ni una sola razón jurídica ni política para acusar constitucionalmente al intendente Felipe Guevara. Esto es solamente un show comunicacional que puede tener consecuencias muy negativas, porque junto con la posibilidad de inhabilitar a una persona que se ha caracterizado por ser un gran servidor público, está también un mensaje implícito en lo que están diciendo: La oposición que suscribe esta acusación está mandando un mensaje de apoyo al encapuchado, al violentista que está tirando la molotov”, aseguró.

En esa línea, el diputado insistió en que la acción contra el intendente “no es un apoyo a la manifestación pacífica, la que todos respaldamos, éste es un mensaje que va orientado a un puñado muy pequeño de violentos que ha tenido capturada en los últimos meses las manifestaciones pacíficas a las que todos respaldamos. Este es un mensaje que va orientado a un puñado muy pequeño de violentos que ha tenido capturada en los últimos 2 meses las manifestaciones pacíficas. Ojalá recapacite la oposición. Ahora, si el mensaje es que no nos van a dejar gobernar entonces seamos explícitos y no estemos pidiendo acuerdos en una materia si al mismo tiempo estamos torpedeando las labores más esenciales de un gobierno”.

“Felipe Guevara se ha caracterizado en estos dos meses que lleva en el cargo por ser una persona abierta, dispuesta al diálogo siempre. No ha cometido ninguna infracción. Nosotros rechazamos la acusación constitucional, esperamos que esta no sea aprobada en la Cámara y le hago un llamado a la oposición a ser responsable, a tener cuidado con el uso de esta herramienta tan importante”, aseveró.

Por su parte, la diputada Luck emplazó a la oposición, señalando que “aquellos que insisten en invertir tiempo en acusaciones constitucionales deben entender que Chile quiere algo totalmente diferente”.

Luck reiteró que considera la acusación como “totalmente injusta y sin bases legales porque el intendente lo único que ha hecho es trabajar en el orden público y hacer que se respete la Ley de Tránsito y la circulación para todo el resto de los chilenos, que piden a gritos que vuelva la normalidad”.

“Están buscando una ingobernabilidad”

Por su parte, el intendente Guevara agradeció el apoyo de su partido y aseguró que quienes apoyan el libelo en su contra “lo que están buscando es una ingobernabilidad. Hay un abuso de una atribución que tiene la Cámara de diputados, que por lo demás es la que tiene la sanción más alta en nuestro ordenamiento constitucional, porque no hay razón alguna en la acusación para imputarme los atropellos a la Constitución que se me imputan”.

Consultado por las críticas al copamiento de Carabineros en Plaza Baquedano, la autoridad regional reiteró que se trata de “una estrategia policial que administra la policía en todo el mundo. Cuando hay un partido de fútbol de alto riesgo, lo que hay es copamiento. El año pasado se reclamó mucho porque en una manifestación a propósito de los inmigrantes hubo más carabineros que manifestantes, eso es un copamiento, cuando en forma contundente se resguarda un lugar”.

En esa línea, respondió a las acusaciones de la oposición, recordando que ha autorizado todas las manifestaciones cuyos organizadores han solicitado permiso desde que llegó a la intendencia, aunque hayan sido solicitadas fuera de plazo.

“Respecto al derecho de reunión, yo veo gente reunida en Plaza Italia (Baquedano) todos los días, por lo tanto no veo a qué se refieren con no respetar el derecho a reunión. Si a alguien le molesta reunirse al lado de un carabinero, es que tiene un problema personal. Eso no es un problema de la intendencia ni de la autoridad. Yo al menos no tengo ningún problema”, finalizó.