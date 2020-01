La Moneda con temor a las masas: baja aprobación lleva al Gobierno a frenar reincorporación del voto obligatorio

Pese a que la ciudadanía se ha manifestado por amplia mayoría a favor del voto obligatorio en las encuestas, el tema abrió un flanco de conflicto entre el Gobierno y la oposición, luego que el Ejecutivo asumiera abiertamente que está haciendo gestiones para frenar el avance en el Congreso de un proyecto de ley para volver a la obligatoriedad.

Según el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, “no es el momento adecuado” para la reposición del voto obligatorio, sino que lo más adecuado es trabajar y generar los incentivos adecuados para que la gente vaya a votar”.

El ministro aseguró en Radio Pauta que “hay un puente cortado” entre la ciudadanía con la política, y que el mejoramiento de esta relación “no pasa por entregar la obligatoriedad en materia de voto otra vez, sino por generar los incentivos para que la gente se vuelva a sentir más cerca de lo que está ocurriendo en la política (…) esa es la posición del Gobierno y eso es lo que hemos transmitido”.

“Sacaron la calculadora”

La actitud del Gobierno fue duramente fustigada desde la oposición, que interpreta la actitud del Ejecutivo contra el voto obligatorio como una manera de eludir la baja aprobación en las encuestas, donde ronda apenas el 12 ó 13% de adhesión.

Por eso, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, acusó al Ejecutivo de “sacar la calculadora”. Vía Twitter, el parlamentario dijo que “la derecha, que hace un par de semanas dio su voto a favor (del proyecto) en general, parece que sacó la calculadora y responde a la bajada de línea de Piñera para rechazar el proyecto. Sencillamente no quieren que la gente manifieste su opinión en el voto”.

El proyecto fue aprobado en general en diciembre pasado, y ahora debe ser sometida a su discusión en particular, pero se solicitó un segundo informe a la comisión de Gobierno. Sin embargo, no se votó, por lo que ya tendría que ser visto en sala la próxima semana y todavía resta el trámite en el Senado.

“Hoy día nos llevamos sorpresas cuando se buscan triquiñuelas por parte del Gobierno para desconocer estos acuerdos que pueden ser muy importantes y trascendentales. Entonces, no nos quejemos cuando se profundice la retirada de la ciudadanía, porque efectivamente lo que hoy día se ha planteado no se concreta”, indicó por su parte el diputado regionalista y autor de uno de los proyectos refundidos de voto obligatorio, Esteban Velásquez.

“No quieren ni voto obligatorio ni nueva Constitución"

A su turno, la diputada Joanna Pérez (DC) acusó que el proyecto ha sufrido “reiteradas maniobras del Gobierno y de la UDI, que han hecho lo imposible por frenar esta reforma”. “No quieren ni voto obligatorio ni nueva Constitución, parece ser que le temen a tener más participación ciudadana”, señaló la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Joanna Pérez.

“Nosotros transversalmente, los que firmamos este proyecto, como la bancada RN, diputados de Evopoli, y de la oposición vamos a seguir construyendo los acuerdos (…) Chile no puede farrearse la posibilidad de fortalecer la democracia y por eso nosotros no estamos con la calculadora en la mano como lo está haciendo la UDI y el Gobierno, porque nosotros no le tenemos miedo a lo que la ciudadanía nos está demandando y hoy está reclamando en la calle y la gente dice que quiere volver al voto obligatorio porque siente que además de derechos, tiene deberes”, indicó.

De acuerdo a la última encuesta Cadem, el 71% de los encuestados opta por volver al voto obligatorio. Incluso, según el sondeo Agenda Ciudadana de Criteria correspondiente a noviembre, el 75% considera que el voto obligatorio debiera ser obligatorio para el plebiscito del 26 de abril.

Sin embargo, desde la UDI, el diputado Jaime Bellolio defendió su voto en contra de la obligatoriedad, señalando que "votar es un derecho, y como es un derecho puedo ejercerlo o no ejercerlo, es un deber cívico, un deber moral frente a la ciudadanía, pero la manera de coaccionarlo no es a través de hacerlo obligatorio".

"Al menos yo, para no engañar a esas mismas personas que les dijimos que el voto iba a ser voluntario, voy a votar en contra de esta reforma", indicó.