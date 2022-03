Alcalde Jadue (PC) insiste en que futuro gobierno debe apegarse al programa: "El riesgo es que la gente se vuelva a desilusionar"

El alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, fue enfático en que no va a ser parte del futuro gobierno, sin embargo insistió en una postura que le valió algunas críticas durante la victoriosa campaña presidencial de Apruebo Dignidad.

El edil del PC había reiterado su apoyo al candidato de la futura coalición de gobierno, Gabriel Boric, pero asegurando que en caso de que el abanderado "se tuerza un milímetro” de su programa presidencial “me van a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándosela”.

Según dijo el también excandidato presidencial en aquella oportunidad, Boric "hoy representa una oportunidad de transformación, y es por su programa". Daniel Jadue mantiene su postura y, en entrevista con El Mercurio, dijo que, hoy, "el único riesgo que veo es que no se cumpla el programa y que volvamos a defraudar a la ciudadanía y termine siendo un gobierno más de los que prometió atender los dolores de Chile y no lo pudo hacer".

"El riesgo es que la gente se vuelva a desilusionar", sentenció.

Daniel Jadue puso el foco, de todas formas, en que es alcalde de Recoleta y allí están sus funciones fundamentales. Además, comentó al matutino que "no hay un conglomerado de alcaldes del Frente Amplio, menos ahora que el conglomerado de gobierno ha cambiado bastante".

Sobre si se siente integrado en Apruebo Dignidad, el alcalde Jadue dijo que "voy a esperar responder aquello cuando se eche a andar el gobierno y se ejecute el programa".

El militante del PC también abordó la labor de la nueva administración del Ejecutivo —liderada por Gabriel Boric—, en relación al conflicto del Estado chileno con el Pueblo Mapuche, específicamente en La Araucanía y en varias provincias del sur, en el también llamado Wallmapu.

En la denominada "Macrozona Sur", en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío; y las de Cautín y Malleco, en La Araucanía, rige la medida de estado de excepción constitucional de emergencia (EECE). Esta ha sido varias veces ratificada por La Moneda y está en veremos si es que el nuevo gobierno decretará su extensión.

El edil del PC no lo ve como un tema complicado y se mostró convencido de que "si se dan los pasos en la dirección de resolver los problemas, la violencia debiera bajar significativamente".

Consultado por la situación que se vive actualmente en el sur, el jefe comunal comentó que, por ejemplo, el electo mandatario ha condenado con fuerza la invasión a Ucrania, "y todos la condenamos". En ese sentido Daniel Jadue hizo un paralelismo: "Lo que hay en el sur es la invasión de un país hacia otro país y teníamos tratados internacionales. Yo espero que él actúe en consecuencia".

Jadue reflexionó: "Dijimos que quien la ganara se iba convertir en el Presidente de Chile y eso fue lo que sucedió. Y se iba a convertir, además, en Presidente con un programa que iba a iniciar las transformaciones que el país venía demandando. Por algo hoy un gobierno de derecha, de extrema derecha, como lo quiera ver cada uno, va a ser reemplazado por uno que ha ido modificando, en virtud de los resultados electorales del Congreso, el eje de la coalición, pero que fue elegido como un gobierno de izquierda".

Respecto al trabajo de la Convención Constitucional, el edil comunista afirmó que "no define que sea más o menos de izquierda un gobierno por una nueva Constitución. La nueva Constitución no va a definir el carácter del gobierno, la nueva Constitución define el carácter del Chile futuro que queremos construir". Y aseguró que no teme que se pueda caer el proceso constituyente.

"Hay una Convención Constitucional que fue electa democráticamente que está bajo asedio; es más, el irresponsable del presidente del directorio del Servel, Tagle, sale a decir que es poco democrática. Ahí hay un ataque directo a la Convención porque a la extrema derecha, en la cual él milita, en la UDI, no le gusta lo que está pasando porque pone en jaque sus intereses” indicó, agregando que “puedo asegurar que el proceso va a seguir adelante, que la Constitución que va a salir de ahí, más allá de si me gusta completa o no, va a ser 1.200 veces mejor que la que la UDI hizo con Pinochet a puertas cerradas en dictadura", cerró.