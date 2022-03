Presidente (e) Boric participó en homenaje a la poetisa La Batucana, en marco de la conmemoración del 8M: "Las mujeres son protagonistas del futuro de Chile"

En el marco de la conmemoración del 8M, el Presidente electo, Gabriel Boric, llegó al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para participar en el homenaje a la poetisa popular, Griselda Núñez, más conocida como La Batucana, importante en impulsar el movimiento feminista en nuestro país.

El futuro mandatario, quien estuvo acompañado por las ministras y ministros de su comité político, escribió un mensaje en un mural ubicado en la explanada de establecimiento debido al Día Internacional de la Mujer, destacando la rebeldía de la artista, la que será necesaria en el nuevo Chile que busca construir en su mandato.

"¿Y qué pasa si La Batucana se vuelve canon? ¿Perderá acaso la rebeldía de sus versos urgentes de hambre, de justicia, de dignidad?", escribió Boric en el texto que pegó junto a las futuras ministras de la Mujer, Antonia Orellana; de Interior, Izkia Siches; Justicia, Marcela Ríos, y Segegob, Camila Vallejo.

"NO. Porque la Batucana ES rebeldía de esa que no se apaga con el repetir de tantos años de olvido. No, porque la población sigue siendo cierta y la pobreza sigue llorando en Chile", agregó.

Además, fue enfático en señalar que "no, fundamentalmente, porque las seguimos necesitando rebeldes para el nuevo Chile que estamos tejiendo".

Boric, no tuvo palabras para lo que sucederá después del cambio de mando del próximo viernes 11 de marzo, pero sí indicó que "las mujeres son protagonistas del futuro de Chile".