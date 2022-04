Ministro Marcel emplaza a Daniel Jadue por críticas al proyecto alternativo del Gobierno: "Estamos tratando de llevar una política económica responsable"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, emplazó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por sus criticas al proyecto alternativo que envió el Gobierno al Congreso, que tiene como objetivo evitar la aprobación de la iniciativa del quinto retiro de las AFP.

La autoridad comunal dijo a través de Twitter que el "proyecto de retiro con fines específicos más parece un salvataje al sector financiero que a las necesidades ciudadanas", agregando que "alzas en los precios no son necesariamente consecuencia de los retiros, sino pura especulación. Hay que escuchar a la gente!".

Ante esto, el secretario de Estado indicó que "cualquier persona o familia que tiene deudas acumuladas, y tiene la posibilidad de recurrir a sus ahorros previsionales para poder sacarse esa mochila de encima, difícilmente lo va a ver como un salvataje a la industria, lo va a ver como un mecanismo que permite alivianar esa carga que lleva. Si uno pensara que pagar una deuda significa beneficiar al acreedor, bueno, prácticamente ninguno de nosotros pagaría nada".

"De modo que me parece que es hilar demasiado fino respecto de algo que es un problema que existe en muchas familias y que generó parte del malestar que vimos durante el estallido social. Por eso creo que no cabe duda de que el que se beneficia de esto son las familias, que van a poder alivianar la carga que tienen", añadió.

Cabe señalar que el ministro Marcel estuvo presente en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados para defender el proyecto del Ejecutivo, así como argumentar en contra de la iniciativa del quinto retiro.

"Lo que ocurre con el quinto retiro es que tiene el potencial de afectar la economía y las finanzas públicas de manera que comprometa la capacidad para poder cumplir con el programa de gobierno. Es mucho más difícil hacer reformas importantes en un país si hay una situación inflacionaria, una crisis financiera o si el fisco tiene un desequilibrio significativo. Por lo tanto, estamos tratando de llevar una política económica responsable", puntualizó.

Bajo esta línea, agregó que "no me siento en un gallito con nadie, para mí lo importante es legislar bien, de manera en que se beneficie a las personas y no se les perjudique, y el proyecto que estamos discutiendo ahora es un proyecto que permite hacerse cargo de alguno de los problemas que tienen muchas personas, sin generar las presiones inflacionarias que tendrían los retiros".

La propuesta del Gobierno fue finalmente aprobada casi en su totalidad por la comisión de Trabajo de la Cámara, mientras que el quinto retiro fue rechazado por la comisión de Constitución.