Senadoras RN solicitan al Gobierno mejorar el proyecto de salario mínimo para que llegue a los $500 mil

Las senadoras de Renovación Nacional, María José Gatica y Paulina Núñez, le solicitaron al Gobierno del Presidente, Gabriel Boric, que mejore el proyecto de salario mínimo, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas, y ahora debe discutirse en el Senado.

Cabe señalar que la iniciativa fue ingresada para su legislación tras una reunión entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores, quienes acordaron que el sueldo mínimo tendrá un alza a $380 mil pesos mayo, para llegar a agosto a los 400 mil pesos.

Ante esto, las parlamentarias encuentran que la iniciativa es insuficiente e insisten en que el Estado debe entregar sus recursos directamente a las personas que lo necesiten, esto mirando el contexto económico que atraviesa el país.

Propuestas

La senadora María José Gatica apunta a que el salario mínimo ascienda directamente hacia los $500 mil, debido a que el proyecto actual "no compensa las alzas de los bienes de consumo básico que cada familia chilena tiene que comprar día a día".

"Un proyecto que apunte a los $500 mil sí va a contar con los votos, con la condición que el Estado destine las ayudas necesarias para las pymes, que han debido padecer los efectos de la pandemia, estallido social y una guerra", precisó.

En tanto, Núñez, indicó manifestó que "queremos decirle con claridad al gobierno que para tener nuestros votos debe mejorar el proyecto, pues lo consideramos insuficiente y, en el momento en que nos encontramos, los recursos del Estado deben entregarse directamente a las personas que lo necesitan".

"El alza de los productos y servicios básicos es motivo de sobra para que se haga un mayor esfuerzo, tal como cuando el gobierno anterior, en plena pandemia, pasó de un IFE a un IFE universal", añadió la jefa de los senadores RN.

A su vez, también aseguró que "sabemos que el compromiso del gobierno es llegar a 500 mil pesos más adelante, pero las personas no pueden seguir esperando y ese mayor esfuerzo, incluso con discusión de una reforma tributaria, se les puede exigir ahora.” No obstante, aclaró que “la diferencia la debe subsidiar el Estado, este mayor esfuerzo no lo deben hacer las pymes".

Finalmente, recalcó que "el gobierno no puede dar por descontados nuestros votos, no puede asumir que los tiene en el bolsillo, pues nosotros vamos a velar por que las personas que están esperando una mejora en el sueldo mínimo la tengan ahora, tal como hemos pedido que la reforma de pensiones se aborde a la brevedad y no en el último trimestre".