La ministra Camila Vallejo antes de semana clave en seguridad: "Los demócratas tenemos que ser capaces de encontrar el equilibrio entre lo que es la agenda de seguridad y la agenda de los DD.HH."

«Nuestra propuesta es sensata, razonable, jurídicamente bien sustentada. No cae en el populismo penal. Evita algo que todos queremos evitar, que es el gatillo fácil. No queremos gatillo fácil porque después lo vamos a lamentar". Esa frase, en particular la última parte, fue la que se convirtió en titular es distintos medios y generó que su autora, la ministra Camila Vallejo, explicara específicamente qué se refería.

La ex ministra vocera Karla Rubilar ofreció su reacción inmediata a las redes sociales pidiéndole a la ministra que "cuide sus palabras" y que esas declaraciones pueden poner en duda qué tanto respalda o no el Gobierno a Carabineros. Desde la derecha la crítica apuntó hacia la misma dirección. Sin embargo, la ministra Vallejo se refería específicamente al artículo del proyecto en el que se habla de una legitima defensa privilegiada de los uniformados en caso de tener que utilizar su arma de servicio.

Cuando se publicó la frase la ministra, a través de Twitter, publicó cuatro fotos con extractos de la entrevista para dar a entender el contexto en el cual esgrimió esa frase. Hoy, en conversación con Meganoticias Alerta, Vallejo, al ser preguntada por esta frase, dijo que "siempre es importante leer las entrevistas completas".

Más en detalle, la ministra vocera explicó que desde el Ejecutivo existe un "compromiso con las ideas matrices de la ley Naín - Retamal, pero que necesitaba modificaciones". Cambios que, por temas reglamentarias no se pudo hacer en la Cámara de Diputadas y Diputados y que ser irán a buscar en el Senado.

Las indicaciones que pretende ingresar el Ejecutivo tienen mucho que ver con tratar de "evitar, una legislación que si bien pueda tener un objetivo deseable y noble que compartimos, podemos terminar por, queriendo desproteger la función policial, desproteger a la ciudadanía", sostuvo la ministra. La búsqueda de un acuerdo amplio sería el foco principal y que el diálogo tiene que protagonizar el proceso: "Los demócratas tenemos que ser capaces de encontrar el equilibrio entre lo que es la agenda de seguridad y la agenda de los DD.HH."

Ese es el debate central que se anticipa en el Senado esta semana, la legitima defensa privilegiada. La ministra comunista aseguró que la dirección de la norma está bien enfocada pues "necesitamos mejores policías con más preparación y capacidades", pero el punto clave está en la legitima densa privilegiada.

Muchos diputados el oficialismo han sido foco de críticas luego de aprobar la ley con el polémico articulo. Los comentarios se han dirigido particularmente al PS ya que serían los principales avales que le dan sustento a una ley "de gatillo fácil". La vocera de Gobierno explicó que "eso no es así", pues "la bancada socialista, que se le ha criticado mucho, actuó en conformidad con el Gobierno. Ninguna bancada oficialista está buscando la aprobación de una ley gatillo fácil.